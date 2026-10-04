Brasil comenzó a conocer los primeros resultados oficiales de las elecciones presidenciales de este domingo, con una ventaja inicial para el senador Flávio Bolsonaro frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Con poco más del 10% de los votos escrutados, el candidato del Partido Liberal superaba el 50% de los sufragios, mientras que Lula se ubicaba en torno al 41%.

El resultado es todavía preliminar y podría modificarse a medida que avance el conteo. La elección se definirá en primera vuelta únicamente si uno de los candidatos consigue la mayoría necesaria. De no alcanzarse ese porcentaje, los dos postulantes más votados deberán enfrentarse en un balotaje previsto para el 25 de octubre.

Los colegios electorales brasileños cerraron a las 17 de este domingo, hora local, luego de una jornada que comenzó a las 8. El sistema de votación electrónica, utilizado en el país desde 1996, permite que el escrutinio avance con rapidez y que las tendencias comiencen a conocerse pocas horas después del cierre.

Una elección con millones de votos en juego

Cerca de 159 millones de electores estaban habilitados para participar de los comicios. Además de elegir al próximo presidente, los brasileños votaron a los gobernadores de los 27 estados, renovaron 513 bancas de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, y eligieron a los integrantes de las asambleas legislativas regionales.

La jornada electoral transcurrió sin graves incidentes, aunque se registraron alertas por fuertes lluvias en distintas regiones del país.

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, votó en Río de Janeiro. Antes de conocer los primeros resultados, sostuvo que esperaba que los brasileños expresaran un voto de protesta. “Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso”, afirmó.

Lula, en tanto, emitió su voto en São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de São Paulo. El mandatario planteó la elección como una disputa entre dos modelos políticos y advirtió sobre lo que definió como una confrontación entre “la democracia y la barbarie”, en referencia al bolsonarismo.

La diferencia que muestran los primeros datos oficiales constituye una señal inicial relevante para una elección que llegaba al cierre de campaña con una disputa ajustada entre ambos candidatos. Sin embargo, el porcentaje escrutado todavía es insuficiente para anticipar el resultado definitivo.

El conteo continuará durante las próximas horas y permitirá determinar si Flávio Bolsonaro logra sostener la ventaja y alcanzar la mayoría necesaria para evitar una segunda vuelta o si Lula consigue reducir la diferencia a medida que se incorporen nuevos votos.