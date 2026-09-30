La campaña presidencial en Brasil entró en su recta final atravesada por una fuerte controversia religiosa. A cuatro días de las elecciones, una publicación del humorista Antonio Tabet sobre la Virgen de Aparecida, patrona del país, derivó en cruces políticos, intervenciones judiciales y acusaciones entre sectores vinculados a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

La polémica comenzó después de que Tabet difundiera una broma que hacía referencia a la familia Bolsonaro y a la Virgen de Aparecida. El mensaje rápidamente circuló en redes sociales y fue asociado al candidato Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en estos comicios.

A partir de allí comenzaron a circular versiones que vinculaban al bolsonarismo con una supuesta iniciativa para que la Virgen dejara de ser considerada patrona de Brasil. Bolsonaro negó esa versión y responsabilizó a la Conferencia Episcopal, que respondió que “la mentira no se combate con otra mentira”.

La controversia incluso llegó al Tribunal Superior Electoral. Un magistrado ordenó retirar de las redes sociales la publicación del humorista, otro juez posteriormente anuló esa decisión y un tercer fallo volvió a disponer su eliminación.

Lula salió a defender a la Virgen de Aparecida

En medio de la disputa, Lula intervino públicamente durante un acto de campaña en Amazonas. “Mientras yo sea presidente de la República, nadie deshonrará a nuestra señora de Aparecida”, expresó el mandatario, quien además pidió respeto por todas las religiones, incluidas las de origen africano.

La discusión ocurre en un escenario donde el voto religioso ocupa un lugar central. Rodrigo Toniol, profesor de Antropología Cultural de la Universidad Federal de Río de Janeiro, explicó que el lenguaje religioso volvió a atravesar buena parte del debate político brasileño.

El voto católico, en el centro de la campaña

Según el análisis, el voto evangélico se encuentra más consolidado entre los electores de Flávio Bolsonaro, mientras que Lula busca ampliar su respaldo entre los católicos. Toniol señaló que ese sector aparece como uno de los principales focos de la estrategia electoral del actual presidente.

El último sondeo de Quaest ubicó a Lula con el 39% de intención de voto y a Bolsonaro con el 34%. Para un eventual balotaje del 25 de octubre, la misma encuesta registró un 42% para cada uno. Se trata de una medición previa a la elección y no de un resultado electoral.

Brasil celebrará la primera vuelta este domingo y, para ganar sin necesidad de una segunda elección, un candidato deberá superar el 50% de los votos válidos.