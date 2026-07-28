La Justicia elevó a juicio la causa contra un docente de General Alvear y su esposa, quienes están imputados por la producción y facilitación agravada de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (Masnna). La investigación se inició tras el hallazgo de una tarjeta SD abandonada en la vía pública que contenía imágenes de abuso sexual infantil.

El fiscal Javier Giaroli, titular de la Secretaría de Delitos Informáticos de la Segunda Circunscripción Judicial, dio por concluida la instrucción y remitió el expediente a la etapa de juicio oral. Según fuentes judiciales, ambos imputados permanecen en libertad y enfrentan penas que van de cuatro a ocho años de prisión.

La causa comenzó a mediados del año pasado, cuando dos jóvenes encontraron una tarjeta SD tirada en una vereda de General Alvear. Con la intención de reutilizarla, la conectaron a una computadora, pero al revisar su contenido descubrieron archivos con imágenes de abuso sexual infantil y fotografías de mujeres tomadas sin su consentimiento. De inmediato, entregaron el dispositivo a las autoridades judiciales.

Las pericias realizadas por personal especializado en Delitos Tecnológicos permitieron identificar que la víctima era el hijo del docente investigado. Además, la pesquisa determinó que la esposa del acusado habría tomado las fotografías del menor y las habría enviado a su marido y a una tercera persona que no pudo ser identificada.

A partir de esos elementos, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de la pareja, donde secuestró teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos para su análisis. Ambos fueron detenidos e imputados, aunque posteriormente recuperaron la libertad por no registrar antecedentes penales y tratarse de un delito excarcelable.

Durante el procedimiento también se encontró un arma de fuego que el docente poseía sin la documentación correspondiente, motivo por el cual quedó además imputado por tenencia ilegal de arma de fuego en una causa que se tramita por separado.

Asimismo, el educador enfrenta otra imputación por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que en la tarjeta SD también se encontraron imágenes obtenidas mediante la práctica conocida como upskirting, consistente en fotografiar a mujeres por debajo de sus faldas o vestidos sin su consentimiento.

Con la investigación finalizada, en las próximas semanas se fijará la fecha de las audiencias preliminares, instancia en la que se debatirán las pruebas que serán incorporadas al juicio oral, previsto para antes de fin de año.