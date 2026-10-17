El empresario Elon Musk presentó el nuevo Tesla Roadster, un automóvil deportivo eléctrico capaz de despegar del suelo y realizar maniobras en el aire gracias a un sistema de propulsión desarrollado con tecnología de SpaceX. La demostración se realizó en las instalaciones de la compañía aeroespacial en Texas, Estados Unidos, donde el prototipo sorprendió al público con movimientos que hasta hace poco parecían propios de una película de ciencia ficción.

Durante la presentación, realizada el jueves 15 de octubre, el vehículo aceleró hasta casi 100 kilómetros por hora en menos de un segundo, ascendió por una rampa y completó una maniobra aérea antes de regresar al suelo de manera controlada. Sin embargo, el sistema todavía se encuentra en fase experimental y no permite realizar vuelos prolongados.

El propio Musk compartió imágenes del prototipo en sus redes sociales y celebró el avance tecnológico con una frase: "Resulta que el futuro sí tiene autos voladores".

Cómo funciona el nuevo Tesla Roadster que puede volar

La principal innovación del nuevo Roadster es la incorporación de propulsores de gas frío, una tecnología inspirada en los sistemas utilizados por SpaceX. Estos dispositivos generan empuje y permiten que el automóvil se eleve brevemente del suelo.

El modelo también cuenta con aerodinámica activa y un sistema de succión multimodo, diseñado para mejorar su adherencia durante las maniobras de alta velocidad.

En la demostración, el automóvil consiguió realizar un giro en el aire y aterrizar de manera controlada. La prueba se desarrolló sin conductor a bordo debido a los riesgos asociados con el funcionamiento experimental de los propulsores.

Musk reconoció que todavía existen dificultades técnicas y advirtió que el éxito del proyecto no está garantizado.

A diferencia de un avión o un helicóptero, el Roadster no demostró capacidad para mantenerse volando durante largos períodos. Por ahora, sus movimientos aéreos son maniobras breves asistidas por propulsores.

Las características del deportivo eléctrico de Tesla

Además de su sistema de propulsión, el nuevo Tesla Roadster incorpora modificaciones tecnológicas y estéticas destinadas a mejorar su rendimiento.

Entre sus principales características se destacan:

Propulsores de gas frío para realizar maniobras aéreas.

Aceleración de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de un segundo.

Sistema de succión para mejorar la adherencia.

Aerodinámica activa y ruedas ultraligeras.

Faros ocultos y una luz trasera que recorre todo el ancho del vehículo.

Carrocería con materiales inspirados en desarrollos aeroespaciales.

Interior con dos asientos y volante de estilo deportivo.

Otro detalle es su pintura especial Ano White, diseñada para ofrecer protección frente a la radiación ultravioleta, resistencia a la corrosión y disipación electrostática.

Los vidrios también incorporan un acabado denominado Gold Glazed, inspirado en los materiales utilizados en las viseras de los trajes espaciales.

Cuándo saldrá a la venta el Tesla Roadster y cuánto costará

Aunque el vehículo ya fue presentado públicamente, todavía no está disponible para su comercialización.

Tesla tiene previsto comenzar la producción del nuevo Roadster en 2028, aunque no confirmó una fecha exacta de lanzamiento ni los volúmenes que fabricará durante sus primeros meses.

La compañía tampoco anunció un precio final de venta para el modelo, que todavía deberá superar pruebas de seguridad y obtener las autorizaciones correspondientes.

El Roadster se encuentra en desarrollo desde 2017 y su llegada al mercado sufrió varios retrasos. La nueva presentación representa un avance tecnológico, pero todavía resta determinar si las capacidades exhibidas podrán trasladarse a un vehículo de producción.

Por el momento, el proyecto acerca la idea de los autos voladores a una demostración real, aunque su utilización cotidiana continúa siendo un desafío para la industria automotriz.