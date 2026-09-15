Elon Musk volvió a advertir sobre los riesgos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial, en medio de un debate creciente entre referentes de la industria tecnológica. El empresario coincidió con otros líderes del sector en la necesidad de avanzar con mayor cautela.

La discusión tomó fuerza después de que Dario Amodei, CEO de Anthropic, planteara la necesidad de desacelerar el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Sam Altman, de OpenAI, y Musk respaldaron la preocupación por los riesgos de seguridad.

Una advertencia que vuelve al centro del debate

Musk ya había expresado en distintas oportunidades su preocupación por el avance de la inteligencia artificial y sus posibles consecuencias. En esta oportunidad, su posición se suma a las advertencias realizadas desde compañías que participan directamente de la carrera por desarrollar sistemas cada vez más avanzados.

El debate actual gira alrededor de la velocidad con la que avanza la tecnología y de la necesidad de establecer mecanismos de seguridad. Las advertencias aparecen mientras las principales empresas tecnológicas continúan desarrollando modelos cada vez más potentes.