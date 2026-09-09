El embajador de Chile destacó la importancia que tiene la cuestión Malvinas para la Argentina y planteó que los chilenos deberían comprender esa relevancia. “Si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio”, expresó.

La declaración fue realizada durante una exposición ante el Rotary Club y se conoció en un contexto de renovada discusión diplomática alrededor de las Islas Malvinas. El planteo puso el foco en la mirada chilena sobre una causa que Argentina considera de importancia.

La cuestión Malvinas

La posición del diplomático chileno aparece mientras la agenda bilateral entre Argentina y Chile mantiene distintos temas vinculados al Atlántico Sur. En los últimos días, la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y diplomática argentina.

El embajador planteó así la necesidad de comprender el significado que tiene la causa para los argentinos. Su declaración destacó el vínculo entre ambos países alrededor de una cuestión que forma parte de la agenda regional.

Una definición en medio de la tensión

El mensaje se conoció mientras crece el cruce diplomático relacionado con las Islas Malvinas. El Reino Unido también elevó el tono de sus advertencias frente a las medidas impulsadas por el Gobierno argentino.

La cuestión de las islas volvió así a quedar en el centro de la escena internacional. La declaración del embajador chileno sumó una posición vinculada con la importancia que Malvinas tiene para Argentina.