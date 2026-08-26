Embarazo confirmado: una famosa se enteró en TV de la dulce espera

La participante del reality show Gran Hermano, Mariela Prieto, vivió un momento sumamente movilizante durante la emisión en vivo del programa. La concursante recibió la confirmación de que su hijo, Yamil García, espera su primer hijo junto a su pareja Antonela, convirtiéndola en abuela por primera vez.

La información sobre el embarazo había trascendido públicamente hace exactamente una semana, siendo el Turco García el primero en conocer la novedad. Sin embargo, para Prieto el anuncio se mantuvo bajo absoluta reserva hasta que la producción del programa organizó una emotiva sorpresa.

En una de las dinámicas del ciclo de televisión, Yamil se comunicó directamente con su madre y expresó: "Quiero darte una noticia que te va a cambiar la vida a vos y a todos nosotros. Vas a ser abuela". Al procesar la revelación y salir del estado de conmoción inicial, Prieto le manifestó a su hijo: "Yamil, parece un sueño. ¡¡¡Voy a ser abuela hijo!!!".

Posteriormente, con una notable emoción, la participante continuó manifestando su felicidad y afecto hacia su familia al señalar: "Sé que mi hijo va a ser un excelente papá porque es un chico buenísimo. Te amo hijo, estoy muy feliz de que voy a ser abuela. Qué gracia de Dios".

La jornada también incluyó una puesta en escena coordinada por el conductor Santiago del Moro, quien simuló la salida de Prieto de la casa. No obstante, al llegar a la puerta del recinto, la participante les reveló la verdadera noticia a sus compañeros del reality show.

Este acontecimiento familiar ha representado un fuerte impulso anímico para la jugadora de cara a las instancias finales de la competencia televisiva. En ese sentido, Prieto se sinceró sobre su situación personal y declaró: "Esto me da más fuerzas para seguir acá porque sé que él sabe cuidarse muy bien. Tengo que entender que si no estoy se van a arreglar".

Finalmente, tras explicar el proceso interno que transitó al priorizar sus propios deseos en esta etapa de su vida, concluyó: "Estaba alejada de mí misma y ahora me volví a encontrar".