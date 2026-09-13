El embarazo es una etapa de grandes cambios físicos y emocionales que requiere seguimiento, información y acompañamiento. Iniciar los controles desde las primeras semanas permite conocer la evolución de la gestación, detectar posibles riesgos y actuar a tiempo. En Salud & Bienestar, la doctora Carmen Rojo, ginecóloga y obstetra, explicó cuáles son los cuidados fundamentales para transitar este período de manera segura.

La especialista destacó que el control prenatal no consiste solamente en cumplir con una cantidad de consultas, sino también en que la mujer conozca y se involucre con su propio embarazo. “Mientras más conectada tenga una paciente o esté conectada a su embarazo, más fácil va a ser poder hablar de las complicaciones”, explicó.

Controles desde el inicio

La primera consulta permite conocer los antecedentes de la embarazada y solicitar estudios iniciales. Entre ellos se encuentran análisis de sangre para evaluar su estado general y detectar posibles enfermedades o infecciones que puedan influir en la gestación.

Carmen Rojo, ginecóloga y obstetra.

La primera ecografía también es fundamental, ya que permite confirmar el embarazo, comprobar que se encuentre dentro del útero y verificar la vitalidad del bebé. A medida que avanzan las semanas, se incorporan otros estudios para evaluar el desarrollo fetal y detectar posibles complicaciones.

Rojo explicó que, como referencia, se recomiendan alrededor de ocho controles durante el embarazo, aunque la frecuencia puede aumentar de acuerdo con las características de cada paciente. Entre los estudios se encuentran la ecografía morfológica, los controles de vitalidad fetal, el Doppler y, en embarazos de riesgo, monitoreos y perfiles biofísicos.

La especialista remarcó que algunas complicaciones pueden aparecer de manera repentina. Un dolor de cabeza intenso puede estar relacionado con un aumento de la presión arterial, mientras que una pérdida de sangre o el endurecimiento repentino del abdomen requieren atención inmediata.

Además, el embarazo representa una oportunidad para cuidar integralmente la salud de la mujer, con controles ginecológicos, mamarios y odontológicos.

El acompañamiento también es salud

El bienestar emocional es otro aspecto fundamental. Durante los aproximadamente 280 días de gestación pueden producirse importantes cambios en el estado de ánimo, por lo que es necesario prestar atención a señales como angustia, tristeza, alteraciones del sueño o falta de ganas de realizar actividades.

“Estoy angustiada, no me siento bien, no tengo ganas de dormir o duermo demasiado, no tengo ganas de hacer las cosas”, mencionó Rojo al enumerar algunas situaciones que pueden funcionar como señales de alerta.

Para la especialista, la salud mental prenatal debe ocupar un lugar más importante dentro del seguimiento.

La obstetricia también tiene un rol esencial en el acompañamiento durante el parto y el posparto. Rojo destacó la importancia del trabajo conjunto entre obstétricas y médicos, especialmente frente a situaciones que requieren intervenciones específicas.

En definitiva, transitar un embarazo informado implica realizar los controles, respetar las indicaciones profesionales, consultar ante cualquier síntoma y cuidar también el bienestar emocional.

“La recomendación más importante, que vivan un embarazo, que puedan disfrutar del embarazo”, expresó la especialista.

La información y la consulta oportuna permiten acompañar cada etapa y detectar riesgos antes de que se conviertan en complicaciones. Por eso, contar con profesionales que orienten y contengan a la mujer durante todo el proceso resulta clave para cuidar su salud y la del bebé.

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