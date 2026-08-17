Ser mamá después de los 40 años es una realidad cada vez más frecuente. Algunas mujeres deciden postergar la maternidad por motivos personales, profesionales o familiares, mientras que otras se encuentran con un embarazo que no habían planificado. En ambos casos, la atención médica antes y durante la gestación resulta fundamental para reducir riesgos y acompañar el proceso.

En el programa Salud & Bienestar, que se transmite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, nos visitó la doctora Carmen Rojo, ginecóloga y obstetra, para hablar sobre los cuidados necesarios, los controles y los principales factores de riesgo de la maternidad después de los 40.

La especialista explicó que la edad aumenta la posibilidad de algunas complicaciones, pero no significa que el embarazo necesariamente vaya a tener un resultado negativo.

“Si bien va a ser un embarazo de mayor riesgo, puede terminar bien sin ningún problema”, sostuvo.

Entre las situaciones que requieren mayor vigilancia se encuentran la hipertensión durante el embarazo, la diabetes gestacional, la colestasis y un incremento del riesgo de determinadas alteraciones cromosómicas. Por este motivo, la evaluación médica debe comenzar, de ser posible, antes de la concepción.

Carmen Rojo, ginecóloga y obstetra.

Prepararse antes de buscar el embarazo

Para las mujeres que desean ser madres después de los 40, Rojo recomendó realizar una consulta preconcepcional. En esa instancia pueden solicitarse análisis de sangre, estudios para detectar infecciones, controles del estado general de salud y evaluaciones relacionadas con el peso, la alimentación y otros hábitos.

Uno de los puntos destacados por la especialista es el consumo de ácido fólico antes de quedar embarazada. “El ácido fólico debe ser tomado preconcepcional”, explicó, debido a su importancia para el desarrollo inicial del bebé y el cierre del tubo neural, proceso que ocurre durante las primeras semanas de gestación, muchas veces antes de que la mujer sepa que está embarazada.

También es importante abandonar el cigarrillo, evitar sustancias tóxicas, realizar actividad física y mantener una alimentación saludable. Una caminata diaria, por ejemplo, puede contribuir a mejorar la condición física y la preparación para el parto.

Una vez confirmado el embarazo, los controles prenatales adquieren especial relevancia. La médica señaló que se realizan más de ocho consultas y que existen estudios específicos para evaluar diferentes riesgos. Entre ellos, mencionó la evaluación temprana de la posibilidad de desarrollar preeclampsia, una complicación relacionada con la presión arterial.

Además, el embarazo puede convertirse en una oportunidad para realizar otros controles de salud, como estudios ginecológicos, odontológicos y controles mamarios, según la indicación profesional.

Parto y fertilidad: derribar algunos mitos

Uno de los mitos frecuentes es pensar que toda mujer mayor de 40 años necesariamente deberá tener una cesárea. La doctora Rojo aclaró que la edad, por sí sola, no determina el tipo de parto.

“No, toda mujer de más de 40 años que se embaraza, que tiene su primer hijo, no necesariamente tiene que tener una cesárea”, explicó.

La posibilidad de un parto vaginal dependerá de las condiciones particulares de cada embarazo, la salud de la madre y el bebé y la evaluación del equipo médico.

La preparación del suelo pélvico también puede ser beneficiosa, especialmente en mujeres que buscan un parto vaginal. El objetivo es favorecer una mejor preparación corporal y disminuir algunas posibles complicaciones posteriores.

En cuanto a quienes desean quedar embarazadas y no lo consiguen, la especialista recomendó no demorar la consulta con profesionales dedicados a la fertilidad. A los 40 años pueden existir dificultades relacionadas con la fertilidad y una evaluación temprana permite conocer las alternativas disponibles.

El mensaje final de Rojo fue de acompañamiento y confianza.

“La maternidad es una caja de Pandora, solamente hay que animarse, arriesgarse”, expresó.

Y resumió su mirada con una frase que, según explicó, vale para todas las etapas: “Bienvenida mamá”.

La maternidad después de los 40 requiere mayor seguimiento, pero con controles adecuados, hábitos saludables y acompañamiento profesional es posible transitar un embarazo saludable. La clave está en informarse, planificar cuando sea posible y consultar antes de que aparezcan las dificultades.