La Justicia ordenó el embargo preventivo del departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La decisión fue adoptada en el marco de la ejecución patrimonial de la causa Vialidad.

La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), el mismo que condenó a la expresidenta en la causa por administración fraudulenta vinculada a la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz.

El departamento de San José 1111 integra un nuevo conjunto de bienes alcanzados por medidas preventivas mientras avanza el proceso para ejecutar el decomiso establecido en la sentencia. La resolución también comprende otras propiedades vinculadas a Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La decisión sobre el inmueble tiene una particularidad: se trata del lugar en el que la exmandataria cumple actualmente la pena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad, luego de que la condena quedara firme.

Qué pasa con la prisión domiciliaria

El embargo no implica que Cristina Kirchner deba abandonar inmediatamente el departamento ni modifica las condiciones bajo las cuales cumple su condena. La medida tiene carácter patrimonial y mantiene el inmueble alcanzado por el proceso judicial mientras continúa la ejecución del decomiso.

La Justicia busca avanzar sobre bienes que considera vinculados al período investigado en la causa. En ese contexto, el tribunal viene adoptando diferentes medidas para asegurar los activos mientras continúa el proceso destinado a recuperar el monto económico fijado en la sentencia.

La causa Vialidad terminó con una condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La sentencia quedó firme en junio de 2025 tras la intervención de la Corte Suprema.

Ahora, con la incorporación del departamento de San José 1111 al conjunto de bienes embargados, la Justicia avanza en una nueva etapa patrimonial de la causa, mientras la expresidenta continúa cumpliendo allí su prisión domiciliaria.