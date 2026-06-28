Emerenciano Sena rompió el silencio desde el Pabellón 5 del Complejo Penitenciario I de Resistencia, donde cumple prisión tras haber sido condenado a perpetua como partícipe primario del femicidio de Cecilia Strzyzowski. En su primera declaración pública desde la sentencia, volvió a sostener que es inocente y cuestionó duramente el proceso judicial que lo llevó a prisión.

El exdirigente chaqueño aseguró que fue condenado “sin una prueba” y afirmó que no existieron elementos que acreditaran su participación en el crimen. En ese sentido, apuntó contra el sistema de juicio por jurados, al que responsabilizó de haber tomado una decisión influenciada por el contexto social y no por evidencia concreta.

Sena también criticó el accionar del jurado popular, al que acusó de no tener conocimientos técnicos sobre investigación judicial. Según su versión, la condena se explicó por el impacto público del caso y no por el análisis de pruebas materiales dentro del expediente.

En otro tramo de sus declaraciones, el dirigente sostuvo que la causa tuvo un trasfondo político y reiteró que se trata de una “condena injusta”. Además, insistió en que la investigación nunca logró demostrar su responsabilidad directa en el hecho.

La entrevista también reavivó la reacción de la familia de la víctima, especialmente de Gloria Romero, madre de Cecilia, quien volvió a cuestionar las declaraciones del condenado y defendió la sentencia judicial que lo responsabiliza por el femicidio.

El caso Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023, tuvo amplia repercusión nacional y culminó con la condena a prisión perpetua de César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por su participación en el crimen, según resolvió la Justicia chaqueña.