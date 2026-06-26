En UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE hay programas que se resuelven rápido y otros que mantienen la incertidumbre hasta el último segundo. El enfrentamiento entre la Secundaria Obispo Zapata, de Caucete, y el Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, de Capital, fue de esos que nadie pudo anticipar. Tras ocho rondas de preguntas, ambos equipos quedaron igualados y el pase a la siguiente instancia terminó dependiendo de una definición por aproximación.

La Secundaria Obispo Zapata, representada por Bautista Maravilla y Bianca Matus, de 5° 1ª, junto a la profesora Fabiana Esquivel, defendió el equipo azul. Enfrente estuvo el Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, con Lourdes Tapia y Nicolás Bordón, de 5° 1ª, acompañados por la profesora Flavia Olmos, vistiendo el color naranja.

Secundaria Obispo Zapata, 5to 1ra, Caucete y Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, 5to 1ra, Capital. FOTO HUARPE.

El arranque favoreció al conjunto caucetero. El equipo azul abrió el marcador respondiendo correctamente una pregunta de Geografía, mientras que el naranja no logró acertar su consigna de Ciencia.

Sin embargo, el desarrollo del programa cambió rápidamente. En la segunda y tercera ronda, el azul dejó pasar las preguntas de Arte e Historia, mientras que el naranja encontró respuestas correctas en Deportes y Geografía para dar vuelta el resultado.

La reacción llegó en la cuarta y quinta ronda. El equipo azul recuperó terreno con aciertos en Ciencia y Matemática, al mismo tiempo que el naranja falló en Arte e Historia, devolviendo el equilibrio a la competencia.

Los últimos cruces mantuvieron el suspenso. En la sexta y séptima ronda, el equipo azul no pudo responder correctamente Deportes ni Lengua, mientras que el naranja tampoco consiguió sumar al equivocarse nuevamente en Arte e Historia. Ya en la octava ronda, ninguno de los dos logró convertir: el azul falló Historia y el naranja, Ciencia.

Con el tablero marcando un ajustado 3 a 3, el reglamento llevó a ambos equipos a una pregunta de aproximación. La consigna parecía sencilla, pero escondía toda la tensión del programa: estimar cuántos cuadros alberga el famoso Museo del Louvre.

Las respuestas quedaron muy cerca una de la otra, pero solo una fue la más precisa.

Finalmente, el equipo naranja del Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera se quedó con la victoria al dar la aproximación más cercana, consiguiendo un triunfo agónico que lo deja un paso más cerca del gran objetivo: seguir avanzando en UPD Unidos por el Desafío y acercarse al soñado viaje de egresados.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.