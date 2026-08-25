Empeoró la salud del hombre en silla de ruedas tras el incendio de Angaco

El estado de salud de José Víctor Castillo, un vecino de 60 años, se complicó drásticamente tras resultar herido en un incendio ocurrido en Angaco. El afectado, quien padece diabetes y se desplaza en silla de ruedas tras haber sufrido la amputación de ambas piernas, permanece internado en el Hospital Marcial Quiroga bajo un cuadro clínico calificado como "muy grave" y con pronóstico reservado por la inhalación de humo y las quemaduras sufridas.

El siniestro se registró el pasado domingo cerca de las 20 horas en la vivienda familiar ubicada sobre la calle Bicentenario. Según las pericias de la Policía de San Juan y el personal de Bomberos, el fuego comenzó de manera accidental. Las llamas se originaron por una falla o sobrecalentamiento en un artefacto de calefacción de fabricación totalmente casera que la pareja utilizaba para templar el dormitorio.

Al desatarse el incendio, efectivos del Puesto Policial Las Tapias y dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar. Castillo, pese a tener heridas por el fuego, alertó a gritos a los rescatistas que su pareja, Miriam Irrazábal, de 52 años, continuaba atrapada. La mujer, quien presenta serias complicaciones de movilidad y se encontraba postrada en una cama, pudo ser rescatada junto a su compañero gracias a la rápida intervención del personal de emergencias.

A diferencia del cuadro crítico de Castillo, la evolución de Irrazábal en el centro médico ha sido favorable, y las autoridades de salud confirmaron que ya se encuentra fuera de peligro.