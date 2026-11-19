Este jueves 19 de noviembre comenzó la audiencia de formalización contra los seis policías acusados del asesinato de Franco Nahuel Jara, el hombre de 31 años y padre de cuatro hijos que falleció en una comisaría de Albardón.

Oficial subinspector Emiliano Cabrá. Foto: DIARIO HUARPE.

Los uniformados detenidos bajo la investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales son el oficial subinspector Emiliano Cabrá, el cabo Arnaldo Zalazar, el cabo Juan Recio, el cabo Nicolás Godoy, el agente Matías Lucero y el sargento Juan Eduardo Zamora, quien fue arrestado recientemente como el sexto implicado de la Unidad Coordinadora de Departamentales.

Cabo Arnaldo Zalazar. Foto: DIARIO HUARPE.

El deceso de Jara se produjo durante la madrugada del domingo 15 de noviembre de 2026 dentro de los calabozos de la Comisaría 18ª de Albardón, en la provincia de San Juan. La víctima había sido aprehendida el sábado 14 tras un procedimiento policial desplegado en el barrio Lozano I, situación que derivó en una causa caratulada como homicidio y motivó fuertes movilizaciones de reclamo en el departamento.

Cabo Juan Recio. Foto: DIARIO HUARPE.

Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que el joven sufrió una muerte violenta de carácter homicida provocada por golpes. El informe forense detalló graves lesiones en la cabeza, entre ellas un cefalohematoma temporal izquierdo, edema cerebral y hemorragia subdural, cuadro que estuvo acompañado por un edema pulmonar.

Cabo Nicolás Godoy. Foto: DIARIO HUARPE.

La versión oficial de la fuerza indica que la detención de Jara se concretó en la vía pública, pero testimonios de familiares, vecinos y amigos desmienten ese relato. A través de un video grabado por habitantes de la zona, se denuncia un ingreso a la vivienda sin orden judicial, agresiones físicas y evidentes dificultades respiratorias de la víctima antes de su traslado a la dependencia.

Agente Matías Lucero. Foto: DIARIO HUARPE.

De manera paralela a los testimonios, informes periodísticos locales revelaron diversas irregularidades en el operativo y la custodia posterior. Entre las inconsistencias señaladas figuran las dudas sobre la existencia de una orden de allanamiento, la ausencia de una revisión médica legista al ingresar al calabozo en horario nocturno y versiones contradictorias sobre un eventual paso por un hospital o la recepción de asistencia médica.

Sargento Juan Eduardo Zamora. Foto: DIARIO HUARPE.

En el marco de la investigación judicial, el fiscal Iván Grassi encabezó una inspección ocular en el domicilio de la víctima junto con la toma de declaraciones testimoniales para reconstruir lo sucedido. Con el inicio de la audiencia de este jueves se busca precisar la mecánica de los hechos y las imputaciones penales individuales para cada uno de los acusados, mientras avanza en simultáneo un sumario administrativo a nivel provincial.