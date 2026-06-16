El esperado juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña está a punto de comenzar y promete convertirse en uno de los procesos judiciales más extensos y trascendentes de los últimos tiempos. La causa, que investiga lo ocurrido con el niño correntino desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, llegará finalmente a debate oral con un expediente voluminoso, 17 imputados y más de 180 testigos que deberán declarar ante el tribunal.

La investigación se inició tras la desaparición del menor durante un almuerzo familiar realizado en una zona rural de Corrientes. Lo que en un primer momento fue tratado como una búsqueda de persona extraviada derivó rápidamente en una compleja causa judicial que incluyó hipótesis de sustracción, encubrimiento, trata de personas y una presunta red de complicidades que involucró a familiares, allegados, policías y funcionarios.

Según la acusación fiscal, existen elementos suficientes para sostener que Loan no se perdió de manera accidental, sino que fue víctima de un plan organizado cuyo objetivo habría sido sustraerlo de su entorno. A lo largo de la instrucción se realizaron cientos de medidas de prueba, pericias telefónicas, análisis de cámaras de seguridad, reconstrucciones de movimientos y declaraciones testimoniales que permitieron avanzar con las imputaciones.

Entre los acusados se encuentran varios de los adultos que participaron del almuerzo realizado el día de la desaparición, además de efectivos policiales, exfuncionarios y otras personas señaladas por presuntas maniobras de encubrimiento. La Justicia deberá determinar ahora el grado de participación de cada uno y establecer si existió una organización destinada a ocultar el destino del niño.

El debate oral se desarrollará durante varios meses debido a la magnitud de la causa. Se prevé la declaración de más de 180 testigos, entre investigadores, familiares, peritos, especialistas y personas que participaron de distintos momentos de la búsqueda. También se incorporarán numerosas pruebas documentales y periciales recolectadas durante la instrucción.

La desaparición de Loan generó una enorme repercusión social y mediática en todo el país. Durante meses se realizaron operativos de búsqueda en Corrientes y otras provincias, mientras organizaciones sociales, vecinos y familiares reclamaban respuestas sobre el paradero del niño. El caso también provocó fuertes cuestionamientos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y de distintos organismos estatales durante las primeras etapas de la investigación.

Con el inicio del juicio, la expectativa está puesta en que las audiencias permitan reconstruir lo ocurrido aquel 13 de junio y aportar certezas sobre uno de los episodios más impactantes de la historia judicial reciente argentina. Para la familia de Loan, el proceso representa una instancia decisiva en la búsqueda de verdad y justicia, mientras el país vuelve a posar su atención sobre una causa que continúa generando conmoción.