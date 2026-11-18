El escándalo que sacude a los pasillos de Tribunales sumó una novedad determinante al confirmarse que Héctor Pellarín es el empleado judicial investigado por un presunto episodio sexual en horario laboral. El trabajador cumple funciones en el Área de Conciliación y Enlace de los Juzgados de Familia, dependencia encargada de fijar las audiencias.

El hecho se habría producido en el Fuero de Familia, ubicado en las instalaciones del antiguo edificio del Banco Buci en San Juan. De acuerdo con la reconstrucción del caso, una compañera de oficina escuchó ruidos de índole sexual desde un despacho contiguo y, al abrir la puerta, sorprendió al hombre masturbándose en plena jornada de trabajo.

Todo el episodio habría sido registrado en un video que luego fue aportado como prueba fundamental ante los superiores jerárquicos. Tras lo ocurrido, la mujer formalizó la denuncia en la oficina de Personal de la Corte de Justicia, activando de inmediato un expediente interno para esclarecer el suceso y establecer responsabilidades.

Actualmente, el proceso avanza exclusivamente por la vía administrativa bajo la órbita del Área de Personal y de la Corte de Justicia. Ambos organismos cuentan con las facultades legales para llevar adelante el sumario correspondiente y analizar en detalle las posibles faltas disciplinarias cometidas por el agente.

Entre los elementos probatorios clave que deberán peritar las autoridades se encuentra la filmación incorporada a la causa interna. Con el análisis de ese registro audiovisual y otras evidencias que puedan sumarse, los ministros determinarán si existió una infracción grave y qué resolución corresponde tomar en el ámbito laboral.

Una vez que finalice la etapa de instrucción del sumario, la Corte de Justicia deberá definir si corresponde aplicar un castigo y cuál será su gravedad. Según lo estipulado en el régimen disciplinario de la Ley Orgánica de Tribunales, las medidas pueden afectar las funciones del empleado o derivar en sanciones mayores según lo acreditado.

Por el momento, no se confirmó que las autoridades hayan ordenado el traslado, el apartamiento preventivo ni una sanción efectiva contra Héctor Pellarín. Tampoco existe información oficial sobre una imputación penal o el inicio de una causa judicial ordinaria, manteniéndose el caso únicamente en la instancia administrativa.