La Justicia sanjuanina formalizó una investigación penal contra un hombre de apellido Flores, empleado de la Municipalidad de Rawson desde hace más de diez años en el área de salas velatorias, acusado de haber golpeado y robado al comerciante Gastón Villordo durante un violento episodio ocurrido en septiembre de 2025 en una plaza del barrio Los Horcones.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía informó que logró individualizar al presunto autor del hecho y solicitó un plazo de cuatro meses para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria (IPP). El sospechoso quedó imputado por el delito de robo simple en calidad de autor.

El juez hizo lugar al pedido y dispuso medidas cautelares de menor intensidad. Entre ellas, Flores deberá presentarse una vez por mes en una dependencia policial, mantenerse a disposición de la Justicia y abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la víctima.

La causa tiene origen en el grave enfrentamiento ocurrido en septiembre del año pasado en una plaza del barrio Los Horcones, en Rawson. Según denunció Villordo, presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, todo comenzó durante un partido de fútbol infantil y una discusión entre vecinos que fue escalando hasta convertirse en una agresión colectiva.

De acuerdo con el relato de la víctima, cuando su esposa intervino en medio de una discusión fue atacada por varias mujeres. Al advertir la situación, Villordo y su hijo mayor acudieron para auxiliarla, pero también terminaron siendo agredidos por un grupo de personas.

Como consecuencia del ataque, el comerciante sufrió una fractura de tabique y otras lesiones, mientras que distintos integrantes de su familia también resultaron heridos. La investigación sostiene que, en medio del tumulto, Villordo recibió un golpe de puño y que en ese contexto le sustrajeron su teléfono celular y dinero en efectivo que llevaba entre sus pertenencias.

Además, uno de los puntos centrales de la pesquisa está relacionado con una transferencia realizada desde la cuenta de Mercado Pago de la víctima. Según la denuncia, desde su teléfono celular se efectuó una operación por casi $200.000 hacia otra cuenta, movimiento que actualmente es analizado por los investigadores.

Este expediente se suma a otra causa que fue tramitada mediante el sistema de Flagrancia y que ya concluyó con condenas. En aquel proceso fueron juzgadas dos mujeres acusadas de agredir físicamente a la esposa de Villordo durante el mismo episodio. Fuentes judiciales indicaron que ambas son familiares del ahora imputado Flores.

Durante los próximos cuatro meses, la Fiscalía avanzará con distintas medidas probatorias. Entre ellas figuran pedidos de informes a organismos públicos y privados, análisis de movimientos bancarios y transferencias, relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos.

Con esos elementos, los investigadores buscarán determinar la participación de Flores en el robo denunciado por Villordo y definir si existen pruebas suficientes para sostener la acusación en las siguientes etapas del proceso penal.