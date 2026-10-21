El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación invitó a emprendedores y empresarios sanjuaninos a participar de una capacitación sobre logística y negocios digitales, con herramientas vinculadas al comercio electrónico. La actividad se realizará el martes 27 de octubre, desde las 17:30, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en Suipacha 377 Sur.

La jornada contará con la disertación de la licenciada Eleonora Hernando, consultora de e-commerce especializada en plataformas digitales y partner certificada. La propuesta es organizada por la Cámara de Comercio de San Juan, el Instituto Superior Sarmiento y la Universidad Nacional de San Juan, con el auspicio de la Dirección de Comercio Exterior.

E-commerce 360: logística y negocios digitales

La capacitación se titula “E-commerce 360: De la compra inteligente a la logística perfecta como ventana al mundo” y abordará el circuito entre el abastecimiento estratégico y las entregas récord. El encuentro propone tratar aspectos vinculados con la logística y el desarrollo de negocios digitales.

La actividad está dirigida a emprendedores, empresarios exportadores, profesionales del comercio internacional, estudiantes y cámaras empresariales. La participación será gratuita, aunque los cupos son limitados y se requiere inscripción previa.

Cómo inscribirse en la capacitación

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/mZcBn9GeCkx4G9so9

Además, durante el encuentro se expondrá la articulación de actividades que lleva adelante el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Comercio Exterior, junto a diferentes cámaras e instituciones. El objetivo de estas acciones es promover la natalidad Mipymex, correspondiente a pequeñas y medianas empresas exportadoras.