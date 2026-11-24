Los emprendedores sociales convocados por la Dirección de Economía Social vendieron productos por un total de $10.923.360 durante las tres noches de la Fiesta Nacional del Sol 2026. El balance convirtió a la feria en una de las oportunidades comerciales más importantes del año para el sector, al contabilizar las distintas ferias realizadas hasta el momento.

Además de las ventas, los participantes destacaron que la presencia en la Fiesta Nacional del Sol les permitió generar contactos para futuros encargos y sumar nuevos clientes. Según señalaron, esas oportunidades comerciales también pueden llegar desde fuera de la provincia.

Qué productos se ofrecieron en la feria

Los emprendedores que participaron estaban inscriptos en el Registro Provincial de Emprendedores Sociales y, además, formaban parte de distintas instancias de la segunda edición del programa Ideas Incubadora para el Desarrollo Emprendedor. La iniciativa de capacitación y mentoreo apunta a mejorar y fortalecer sus proyectos.

En las carpas 1 y 5 de la Plaza de Emprendedores y Artesanos se ofrecieron productos de distintos rubros, entre ellos trabajos en cuero, resina, papelería, velas y aromatizantes. También hubo diseño textil, marroquinería, sublimación, tejidos en crochet y dos agujas, artesanías en madera, plantas, kokedamas y cosmética natural.

La propuesta incluyó elementos de decoración para el hogar y productos elaborados con materiales reciclados. La variedad de emprendimientos permitió reunir distintas producciones artesanales y creaciones locales en un mismo espacio de comercialización.

El espacio de Hilar San Juan

La feria también contó con un sector destinado a la exhibición y venta de productos que se promocionan a través de Hilar San Juan. Se trata del punto de venta que funciona en el Paseo del Oeste y en el que pueden participar los emprendedores sociales interesados.

Quienes se suman a esa propuesta dejan sus creaciones en consignación para su comercialización. De esta manera, la participación en la Fiesta Nacional del Sol también permitió visibilizar ese espacio de venta y acercar sus productos a nuevos públicos.