San Juan se prepara para la instancia provincial del concurso Emprendimiento Argentino, una propuesta de alcance nacional que busca reconocer y potenciar proyectos emprendedores de todo el país. En diálogo con el programa Yo te Invito, de HUARPE TV, el director de Pymes y Emprendimientos, José Carpino, confirmó que los ganadores provinciales recibirán premios de $5.000.000 por cada categoría.

El certamen es organizado por el Ministerio de Economía de la Nación y cuenta con el Gobierno de San Juan como anfitrión de la instancia provincial. Según explicó Carpino, las inscripciones ya cerraron y los emprendedores seleccionados se preparan para presentar sus proyectos con el objetivo de representar a la provincia en la etapa nacional.

Premios para impulsar los emprendimientos sanjuaninos

Carpino destacó que el Gobierno provincial dispuso premios económicos para los ganadores de esta etapa, con una suma de $5.000.000 por categoría. La iniciativa busca acompañar a los proyectos seleccionados y fortalecer el ecosistema emprendedor local.

La instancia provincial se realizará el 29 de octubre, a partir de las 15.30, en el Museo Provincial de Bellas Artes. El funcionario anticipó que será una jornada destinada tanto a la competencia como al encuentro entre emprendedores de distintos sectores.

De los alfajores a la producción de fertilizantes

Entre los proyectos seleccionados hay emprendimientos vinculados con productos típicos de San Juan y otros dedicados a la elaboración de agroquímicos y fertilizantes agrícolas. Carpino resaltó la diversidad de propuestas que participarán de la competencia y la variedad de actividades productivas representadas.

Los participantes deberán presentar sus proyectos ante el jurado mediante una exposición conocida como pitch. De esa instancia surgirán los representantes provinciales que avanzarán al concurso nacional.

Cómo participar de la jornada

Además de la competencia, el encuentro incluirá conferencias, espacios de vinculación y actividades para que otros emprendedores puedan mostrar sus proyectos. La propuesta también contará con una instancia denominada Pitch and Wine, que reunirá emprendimientos y bodegas sanjuaninas.

Las entradas se pueden consultar a través de www.avanti.com.ar, según indicó Carpino. La jornada concluirá con música y buscará generar vínculos entre quienes forman parte del ecosistema emprendedor provincial.