Una empresa vinculada a la familia del exsecretario de Transporte Franco Mogetta integra el consorcio que obtuvo la concesión por 20 años de la autopista Rosario-Córdoba, mientras una investigación periodística puso bajo la lupa la relación del exfuncionario con la firma y las contrataciones recibidas durante su paso por la administración pública.

El periodista Claudio Savoia informó que esta semana se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba la constitución de COVICEN SA, una sociedad integrada por las firmas Afema SA, Pablo Federico e Hijos SA y Guido Mogetta SA. Según precisó, el directorio de la flamante compañía está compuesto, entre otros, por Guido Ricardo Mogetta Prevedello, hermano de Franco Mogetta.

El exfuncionario se desempeñó como secretario de Transporte de la Nación desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei hasta mayo de 2025.

Cuestionamientos patrimoniales

La conformación de la sociedad trascendió luego de que el sitio El Disenso publicara una investigación sobre la participación de la empresa familiar en el corredor vial adjudicado por el Gobierno nacional.

El informe puso el foco sobre la relación patrimonial que Mogetta habría mantenido con la firma y sobre contratos que esa compañía recibió mientras el dirigente cordobés conducía la cartera de Transporte.

De acuerdo con el medio, Mogetta declaró inicialmente acciones de Guido Mogetta SA valuadas en cero pesos y, posteriormente, la compañía dejó de figurar en su declaración jurada patrimonial, pese a que tendrían un valor estimado de unos 160 millones de pesos.

Asimismo, la investigación indicó que durante su gestión, la firma familiar recibió obras en Catamarca por más de 2.285 millones de pesos en procedimientos donde intervino el área nacional a su cargo.

Posibles incompatibilidades

A raíz de estos elementos, se plantearon posibles incompatibilidades con la Ley de Ética Pública por la adjudicación de la concesión vial a un consorcio integrado por allegados directos al exfuncionario.

Savoia remarcó que los hechos analizados ocurrieron tanto durante la gestión de Mogetta como en los meses posteriores a su salida del cargo, un vínculo temporal relevante para evaluar las restricciones de la normativa. No obstante, hasta el momento no se ha emitido una determinación judicial que confirme la existencia de irregularidades.