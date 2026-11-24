El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), abrió la convocatoria para que empresas gastronómicas y de alimentos de la provincia participen de Gulfood 2027, que se realizará del 15 al 19 de marzo de 2027 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Considerada una de las ferias internacionales más importantes y gravitantes del sector de alimentos y bebidas, la cita reúne a compradores directos de más de 190 países y funciona como eje comercial hacia Medio Oriente, África y el sur de Asia.

La propuesta apunta a que las firmas locales generen vínculos comerciales con importadores, distribuidores y compradores internacionales, detecten nuevos mercados y amplíen sus destinos de exportación.

A su vez, busca robustecer la competitividad de las empresas sanjuaninas, visibilizar la calidad y variedad de la oferta productiva provincial y facilitar su integración en cadenas globales de comercialización.Las firmas interesadas en sumarse deben completar el formulario de inscripción disponible en línea en este enlace. Para consultas o información adicional, se encuentra habilitada la Dirección de Comercio Exterior a través de los teléfonos 264 4306424 / 25 / 26 / 27 y del correo electrónico dircomexterior@gmail.com.