A menos de dos meses de la visita del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, las agencias sanjuaninas ya registran un fuerte movimiento. Córdoba concentra gran parte de la demanda, con colectivos completos, mientras Buenos Aires suma consultas y reservas en crecimiento. Desde el sector esperan que el boom de contrataciones llegue en octubre.

Ariel Giménez Bacur, integrante de la Asociación de Agencias de Viajes y propietario de Turismo Bacur, explicó a DIARIO HUARPE que el interés existe desde que comenzaron a conocerse las actividades previstas durante la visita papal.

“Hay muchas consultas, hay mucha gente que quiere viajar a través de agencias de viaje, pero viene lento el tema de las reservas”, señaló el referente del sector.

Según explicó, las consultas se reparten entre Córdoba y Buenos Aires, dos de los destinos que concentran el interés de quienes quieren participar de las actividades vinculadas con León XIV. “Lo bueno es que la gente está interesada. Lo malo es que todavía no termina de decidirse, pero creemos que lo hará próximamente, a medida que se acerque la fecha”, agregó. En ese sentido, explicó que actualmente hay varias propuestas disponibles y que muchas personas todavía están comparando precios, servicios y modalidades antes de confirmar la reserva.

El títular de la entidad puso el foco en octubre y advirtió que podría convertirse en un mes clave para las contrataciones, ya que muchas personas todavía están analizando las distintas alternativas antes de confirmar el viaje.

Agencias con colectivos completos y reservas en crecimiento

Aunque desde la Asociación describen un escenario general en el que todavía predominan las consultas, algunas agencias sanjuaninas ya experimentaron una demanda mucho más fuerte.

Sergio Sirerol, de Viajes Puerto del Sol, contó a este medio que los lugares disponibles para su salida a Córdoba se terminaron hace varias semanas. “Ya no queda lugar. Hace unos 20 días que reservaron todo. Ya reservaron tres colectivos en total”, afirmó.

La empresa organizó una salida para el 9 de noviembre con un valor de $199.998 por persona. El paquete incluía una noche de alojamiento, media pensión, hotel tres estrellas y coordinación. La empresa. y logró completar la totalidad de los cupos previstos, reflejando el interés que despertó la posibilidad de viajar para participar de las actividades relacionadas con la visita del Pontífice.

En Vicentela Viajes y Turismo también observaron una fuerte respuesta apenas se conoció el anuncio. Emiliano Vicentela explicó que hubo una primera oleada de reservas y que, luego de una pausa, las consultas volvieron a crecer. Actualmente, la agencia ya completó un colectivo y medio para Córdoba, es decir, alrededor de 90 personas. En tanto, para Buenos Aires, ya tienen reservado cerca del 50% de la capacidad de un colectivo.

“Apenas fue el anuncio del Papa y subimos los paquetes, la gente reservó. Se paró un poco y ya se está volviendo a reactivar. La gente va reservando a medida que se acerca el evento, por eso tenemos muchas expectativas”, indicó el empresario.

La agencia ofrece cuatro alternativas. Para Córdoba, el viaje por el día cuesta $180.000, mientras que la opción con dos noches de alojamiento asciende a $350.000 e incluye servicios de comidas. Para Buenos Aires también hay dos propuestas: una opción aérea de $450.000, que contempla únicamente el traslado, por lo que quienes deseen hospedarse deberán sumar alrededor de $120.000 por dos noches. La otra alternativa tiene un valor desde $425.000 e incluye el traslado en colectivo y el alojamiento. Todos los paquetes incluye coordinador.

De esta manera, mientras parte del público todavía consulta y compara alternativas, otras salidas ya muestran una elevada ocupación. Desde las agencias confían en que el movimiento continúe aumentando durante las próximas semanas a medida que se acerque la visita del papa León XIV.

Cuidado con estafas

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes remarcó la importancia de contratar los servicios a través de agencias habilitadas para evitar posibles estafas. Advirtió que, ante acontecimientos multitudinarios, suelen aparecer propuestas ofrecidas por particulares o personas sin experiencia en la organización de este tipo de traslados.