La minería moderna ya no se sostiene solo con picos, palas y maquinaria pesada. La digitalización, la conectividad en la altura y el análisis de datos son hoy requisitos indispensables para operar. En ese contexto, las empresas sanjuaninas nucleadas en la Cámara de Tecnologías y Comunicaciones de San Juan (Casetic) se están preparando para cubrir esa demanda.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la entidad, Cristian González, explicó el rol que cumple el ecosistema tecnológico local. “La minería 4.0 implica tecnología, existe la trazabilidad (el seguimiento detallado de cada proceso) que le da la tecnología. Todo lo que es tecnología le va a servir a la minería”, señaló González.

En el marco del Foro Minero que se desarrolló en la provincia, desde Casetic presentaron la iniciativa "Hackeando la Minería". Se trata de un hackatón (una maratón de programación y desarrollo de ideas), organizado en conjunto con la Cámara Minera de San Juan y la Cámara de Servicios Mineros, donde se plantearon cinco desafíos tecnológicos asociados a la industria. “Buscamos sensibilizar a la sociedad, tanto al sector académico como al emprendedor, para que se presenten con los distintos desafíos tecnológicos. Esos desafíos se visibilizaron con tres ganadores”, detalló el presidente de la cámara.

Conectividad en la altura, el gran desafío

Lejos de ser un sector abstracto, la tecnología que ofrecen las empresas sanjuaninas es el engranaje que permite que los campamentos mineros funcionen. Así lo explicó Leonardo Bordón, integrante de Casetic, dedicada a la conectividad e internet para la industria. “La minería necesita infraestructura, necesita tecnología, servicio informático. Hay que montar mucho campamento en altura con tecnología, con internet. El escenario es grande y la perspectiva es grande, o sea que vamos a necesitar gente para ese tema”, afirmó.

Por su parte, Roberto Bueno, otro miembro de la cámara, puso el acento en la urgencia de cubrir los puestos de trabajo que se vienen. “Ha avanzado muchísimo, nos queda mucho camino por recorrer y nos hace falta mucha gente. Lo que se viene es grande, así que insto a que la gente se agrupe a Casetic o consulte, porque toda esta tecnología vamos a necesitar muchísima mano de obra para los nuevos desarrollos y sobre todo para la parte minera”, aseguró.

El talento local, la clave del futuro

Frente a la pregunta sobre si la provincia está preparada para este salto tecnológico, Bordón fue optimista y destacó el rol de las universidades locales. “Nuestro plantel de personal, el noventa por ciento son jóvenes que son de acá, son sanjuaninos, son preparados en nuestras universidades. Estamos apostando fuerte a San Juan y nos estamos preparando bastante bien para eso”, concluyó.

Con el desarrollo de la minería del cobre en el horizonte, el desafío para las cámaras tecnológicas ya no es solo proveer de equipos, sino de garantizar que el capital humano local esté a la altura de las operaciones del futuro.