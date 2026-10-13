En 10 días se hace la licitación por la obra de la autovía de Ruta 40 Chimbas-Albardón

El Gobierno de San Juan abrirá el próximo viernes 23 de octubre, dentro de 10 días, los sobres de la licitación para transformar en autovía un tramo de la Ruta Nacional 40, entre Callejón Blanco, en Chimbas, y calle Rawson, en Albardón. La convocatoria contempla una inversión oficial de $84.942.668.000 y permitirá conocer qué empresas competirán para ejecutar una obra que incluye cuatro puentes y la ampliación de aproximadamente 3,7 kilómetros de ruta.

Según el pliego de la Dirección Provincial de Vialidad, la contratación será afrontada con recursos aportados por el Gobierno provincial. La apertura de ofertas marcará el inicio de una etapa decisiva para concretar la intervención, ya que posteriormente deberán evaluarse las propuestas económicas y técnicas antes de definir qué constructora estará a cargo de los trabajos.

Qué obra se licitará

La intervención comprende la transformación de la actual Ruta 40 en una autovía de cuatro carriles, dos por sentido de circulación, separados por una barrera central de hormigón. También se construirán colectoras pavimentadas, nuevos accesos, bicisenda e iluminación a lo largo del recorrido.

Uno de los trabajos más importantes será la construcción de cuatro puentes. Uno estará sobre el río San Juan, mientras que los otros tres se ubicarán en los cruces con calle José Ignacio de la Roza, avenida Sarmiento y calle Rawson.

En estas intersecciones, la Ruta 40 pasará elevada sobre las calles transversales, permitiendo que los vehículos que circulen hacia Albardón o regresen al Gran San Juan puedan continuar sin detenerse en esos cruces.

El proyecto también contempla pasos vehiculares en otros sectores, entre ellos calle Italia y calle Laprida, además de la adecuación de canales, sistemas de drenaje y traslado de redes de servicios.

Los plazos después de la licitación

El pliego establece un plazo de ejecución de 915 días corridos, aproximadamente 30 meses. Sin embargo, ese período no comenzará con la apertura de sobres del 23 de octubre, sino a partir del acta de replanteo, una vez completados los trámites de adjudicación y contratación.

La obra se encuadra en el convenio firmado entre San Juan y Vialidad Nacional, que habilita a la Provincia a intervenir sobre rutas de jurisdicción nacional. Este mecanismo permite avanzar con proyectos viales considerados prioritarios por el Gobierno sanjuanino.

La apertura de sobres se concretará apenas 16 días después de otra licitación de la Ruta 40 Norte. El pasado 7 de octubre se conocieron las ofertas para intervenir el tramo entre Tucunuco y San Roque, en Jáchal.

De esta manera, la Provincia avanzará con dos procesos licitatorios diferentes sobre el mismo corredor vial. El de Chimbas y Albardón apunta a transformar el acceso norte del Gran San Juan, mientras que el de Jáchal busca mejorar las condiciones de circulación en otro sector estratégico de la Ruta 40.