El uso de GNC volvió a ganar terreno entre los conductores sanjuaninos y las conversiones de vehículos prácticamente se duplicaron en un año. Así lo explicó Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, durante una entrevista en el programa Te Lo Tengo Que Decir, de HUARPE TV.

Según los números aportados por el dirigente, durante 2025 se convertían alrededor de 70 vehículos por mes, mientras que actualmente la cifra supera los 145 mensuales. El crecimiento es todavía mayor si se compara con 2024, cuando se registraban entre 25 y 30 conversiones mensuales.

"La realidad es que está creciendo muchísimo, estamos volviendo a los años dorados del GNC", afirmó Caruso.

De 70 a más de 145 conversiones mensuales

El incremento registrado durante este año representa un cambio importante para el sector. Caruso explicó que detrás del crecimiento hubo un trabajo conjunto entre las cámaras, fabricantes de equipos, talleres y entidades financieras.

"En el 2025, para que ustedes tengan una idea, se convirtieron alrededor de 70 autos mensuales, hoy estamos superando los 145 autos mensuales, o sea que se duplicó", señaló.

Además, comparó la situación actual con la de 2024: "El 2024 se convirtieron alrededor de 30 vehículos, 25 vehículos por mes, hoy estamos arriba de los 145 vehículos promedio mensual".

Para graficar la recuperación del mercado, Caruso utilizó una particular comparación: "Nosotros decíamos que teníamos una pileta que estaba pinchada, ese era el problema, teníamos que tapar las filtraciones para que la pileta empiece a subir el agua".

Según explicó, antes la cantidad de vehículos que dejaban el sistema prácticamente compensaba a los que ingresaban. Ahora la relación cambió:

"Antes era uno a uno, o sea, un auto se convertía, un auto se desmontaba, y hoy por cada auto que se desmonta, cinco se convierten".

El precio y la financiación, dos factores clave

Caruso sostuvo que la diferencia de precio entre el GNC y la nafta es uno de los principales motivos que explican el interés de los consumidores.

"Yo creo que es el combustible alternativo por excelencia en nuestro país, tenemos el GNC que es nuestro, que sale de Vaca Muerta", manifestó.

También destacó el trabajo realizado para facilitar el acceso a los equipos mediante financiación. Según indicó, actualmente existe una opción de hasta 24 cuotas sin interés a través de Mercado Pago para la instalación de equipos de GNC.

El dirigente estimó que el costo promedio de un equipo ronda los $1.700.000, aunque aclaró que depende de la tecnología y de la capacidad del tanque.

"Un consumidor promedio se está ahorrando más de $120.000 por mes entre cargar nafta y cargar GNC", afirmó.

Las diferencias a la hora de llenar el tanque

Caruso también puso números concretos sobre el costo de carga. Según su comparación, un tanque promedio de nafta ronda actualmente los $98.000, mientras que uno de GNC cuesta alrededor de $10.000, aunque el valor final depende del vehículo y de la capacidad del tubo.

En su caso particular, el presidente contó que paga alrededor de $15.000 por una carga y que esa cantidad le alcanza aproximadamente durante una semana.

Con el crecimiento de las conversiones, la Cámara de Expendedores busca llevar todavía más arriba la cantidad de vehículos que utilizan este combustible.

"Queremos llegar a nuestro objetivo de 200 mensuales", adelantó Caruso.

El dirigente también señaló que el fenómeno no se limita a los autos particulares y mencionó el avance de vehículos de mayor porte que utilizan GNC, como camiones y colectivos.