La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó que el Gobierno provincial prevé entregar computadoras a estudiantes y docentes como parte del programa de incorporación de tecnología en las escuelas. La funcionaria explicó que el operativo alcanzará a alumnos de quinto grado de primaria, de segundo año de secundaria y a docentes de especialidades de educación primaria.

"Según tengo entendido, las computadoras ya están llegando al país. No manejo con precisión las fechas, pero entiendo que hacia finales de agosto ya estaremos realizando las entregas, tanto para los docentes como para nuestros estudiantes", afirmó Fuentes al ser consultada sobre el cronograma previsto para la distribución de los equipos.

Quiénes recibirán las computadoras

La ministra precisó que esta nueva etapa estará destinada a estudiantes de quinto grado de primaria y de segundo año de secundaria. "Está previsto que las computadoras sean para los chicos de quinto grado de educación primaria y también para los estudiantes de segundo año de educación secundaria", señaló.

Además, explicó que la continuidad del programa responde a una planificación establecida para acompañar las trayectorias escolares. "Los alumnos de sexto grado que recibieron sus equipos el año pasado hoy están en primer año de la secundaria y, por eso, en esta etapa entregaremos las computadoras a los estudiantes de segundo año", indicó.

Un programa gradual

Fuentes destacó que la entrega de computadoras continuará desarrollándose de manera escalonada hasta alcanzar a todas las instituciones educativas de la provincia. "Vamos cumpliendo con todas las etapas y los años. Este es un programa que se desarrolla de manera gradual, en escala, para poder llegar a todas las aulas. No se puede hacer todo al mismo tiempo, pero el proceso continúa", expresó.

También confirmó que los docentes serán parte de esta etapa de distribución. "En esta instancia también recibirán computadoras los docentes de especialidades que se desempeñan en la educación primaria", concluyó.