Miércoles 08 de Abril
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Sociedad > Costumbres

En Argentina se consumen 10 millones de empanadas por día

La empanada es uno de los alimentos más consumidos del país y forma parte de la identidad nacional. Las cifras revelan un fenómeno masivo que atraviesa todos los hogares.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Un relevamiento revela cifras impactantes sobre el consumo en el país. (Archivo)

En Argentina se consumen alrededor de 10 millones de empanadas por día, una cifra que sorprende y confirma el lugar central que ocupa este plato en la alimentación cotidiana. El dato surge de relevamientos del sector gastronómico y refleja un hábito profundamente arraigado en la cultura nacional. 

La empanada no solo es un clásico en reuniones familiares o celebraciones, sino también una opción frecuente en el día a día, ya sea comprada en locales gastronómicos o preparada en casa. Su versatilidad, variedad de rellenos y practicidad explican en gran parte su alto nivel de consumo.

Según datos de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas, este alimento se ubica entre los más elegidos por los argentinos, solo por detrás de otras comidas populares como la pizza y el asado. 

El fenómeno también tiene impacto económico: la producción masiva de tapas, la actividad de casas de comida y la elaboración casera forman parte de una cadena que se mantiene en constante crecimiento. Incluso, el consumo elevado se vincula con cambios en los hábitos alimentarios, donde las opciones accesibles y prácticas ganan terreno. 

Además, la empanada argentina ha trascendido fronteras y recibido reconocimiento internacional, destacándose por su sabor y diversidad regional, lo que refuerza su valor como símbolo cultural. 

Con millones de unidades consumidas a diario, este plato típico no solo se mantiene vigente, sino que sigue consolidándose como uno de los grandes emblemas de la gastronomía argentina.

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