En Caucete secuestraron más de $120.000.000 por presunto lavado de dinero

Los protagonistas de este caso son el conductor y el acompanante a quienes les secuestraron mas de $120.000.000 en efectivo mientras viajaban en una camioneta Volkswagen Amarok desde Catamarca hacia San Juan. Ambos ocupantes fueron interceptados por efectivos de las fuerzas de seguridad durante un procedimiento de rutina.

El operativo preventivo se ejecuto en el kilometro 179 de la Ruta Nacional 141 en la zona del paraje Vallecito dentro del departamento Caucete. En ese lugar los gendarmes inspeccionaron el vehiculo que transitaba con destino a la capital provincial.

Durante la requisa del rodado los uniformados hallaron la abultada suma de dinero en moneda nacional. La procedencia de los fondos no pudo ser justificada legalmente por las dos personas en el momento de la inspeccion vial.

Ante el sorpresivo hallazgo la autoridad judicial dispuso el decomiso total del efectivo hallado en poder de los sospechosos. De igual manera los funcionarios incautaron la camioneta que utilizaban para el traslado de los valores monetarios.

Ademas las fuerzas de seguridad confiscaron los telefonos celulares de ambos hombres involucrados en el trayecto. El objetivo central de esta medida es analizar las comunicaciones para sumar elementos valiosos a la causa judicial iniciada.

Segun fuentes oficiales que informaron a Tiempo de San Juan la causa quedo en manos de la Justicia Federal. Las actuaciones se encuadran en una investigacion por presunto lavado de activos contemplado en el articulo 303 del Codigo Penal argentino.