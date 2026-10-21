La remodelación del espacio donde se instaló el busto de Juan Domingo Perón, en la intersección de avenida Costanera y calle Bonduel, fue realizada por la Municipalidad de Chimbas. Así lo reconoció el secretario de Obras municipal, Alberto Herrera, en una entrevista con DIARIO HUARPE, en la que detalló qué recursos se utilizaron para concretar los trabajos.

“Mano de obra, materiales, sí, sí, por supuesto. Inclusive la contratación del escultor para el busto de Juan Domingo Perón, el expresidente de la Nación”, afirmó el funcionario.

El monumento fue inaugurado durante el acto partidario por el Día de la Lealtad peronista, una coincidencia que generó cuestionamientos sobre la decisión de realizar la presentación en esa fecha. Consultado al respecto, Herrera defendió la intervención por la relevancia histórica del expresidente y recordó que la avenida Costanera lleva su nombre.

“Y la avenida Costanera se llama Juan Domingo Perón, que es un acto relativamente institucional e histórico”, sostuvo.

Sin embargo, el funcionario reconoció que la fecha podía despertar dudas entre los vecinos. “Es una suspicacia de la concejal o de cualquiera del público, que tiene toda la razón de preguntar por qué”, expresó.

Una cuadrilla de seis personas trabajó en la obra

Herrera explicó que parte de la infraestructura se preparó previamente en un taller y luego se trasladó al lugar para su instalación. La construcción de la base y la elaboración de la escultura demandaron más tiempo que los trabajos de infraestructura.

Al referirse a la intervención realizada en el predio, precisó: “Una cuadrilla de 6 personas en 15 días, se terminó eso”.

El funcionario también señaló que existe un expediente administrativo de consulta pública, aunque durante la entrevista no recordó su número.

Pedido de informes

La concejal de La Libertad Avanza (LLA), Griselda Chávez, presentó un pedido de informe dirigido a la intendenta Daniela Rodríguez para conocer cómo se financió la intervención realizada en la avenida Costanera y calle Bonduel.

“Yo solicito que se me informe sobre la remodelación de esta obra civil y también del nuevo busto que se ha colocado”, explicó Chávez en una entrevista con radio Amanecer. La edil busca determinar si los trabajos se pagaron con recursos municipales o si se utilizaron fondos provinciales o nacionales.

“Que se aclare a todos los ciudadanos chimberos, a los que represento, si se utilizaron en dicha obra los recursos de los chimberos o si esos recursos provenían de fondos ya sean provinciales o nacionales”, sostuvo la concejal.

El pedido también incluye los posibles pagos con fondos municipales por los honorarios profesionales, el diseño, los insumos, la fundición o la elaboración de la escultura del artista Ricardo Baty Sarmiento. Chávez solicitó que se detallen los montos abonados y las eventuales sumas pendientes de cancelación.

Por su parte, Herrera no precisó durante la entrevista el costo total de los trabajos ni los importes abonados. Esos datos forman parte de la información que la concejal solicitó al Ejecutivo municipal.