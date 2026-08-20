El mosquito Aedes aegypti puede reproducirse en pequeñas cantidades de agua acumuladas en recipientes artificiales dentro y alrededor de viviendas, escuelas y lugares de trabajo. Por eso, una de las principales herramientas de prevención es evitar que estos espacios se conviertan en criaderos.

Entre las recomendaciones se encuentra eliminar latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que puedan acumular agua. También es importante dar vuelta baldes, palanganas y juguetes que permanezcan al aire libre, tapar tanques y depósitos, limpiar canaletas y desagües y mantener las piletas en condiciones.

Los bebederos de animales deben vaciarse y cepillarse con frecuencia. Además, se recomienda evitar la acumulación de basura en patios y espacios abiertos.

Los huevos del Aedes aegypti pueden resistir durante períodos prolongados aunque no haya agua. Por este motivo, los cuidados deben mantenerse durante todo el año, incluso cuando no se observan mosquitos.

La fumigación tampoco reemplaza al descacharrado. Los insecticidas pueden eliminar parte de los mosquitos adultos, pero no terminan con los huevos ni con todas las formas inmaduras del insecto.

Para reducir las picaduras, se aconseja utilizar repelentes autorizados por Anmat y respetar las indicaciones de cada producto. También puede utilizarse ropa clara que cubra brazos y piernas, mosquiteros en puertas y ventanas y telas protectoras en cunas y cochecitos.

En el caso de los niños, el repelente debe ser colocado por un adulto, que primero debe aplicarlo en sus manos y luego extenderlo sobre la piel del menor, evitando los ojos y la boca.

Además de prevenir las picaduras, es importante reconocer los síntomas de enfermedades como el dengue. Fiebre, dolor de cabeza o detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, cansancio intenso y manchas o picazón en la piel pueden ser señales de alerta.

Ante síntomas compatibles, se recomienda consultar al sistema de salud y evitar la automedicación. En caso de sospecha de dengue, la OMS desaconseja el uso de aspirina e ibuprofeno por el riesgo de sangrado.

El mensaje central de esta fecha es que prevenir también implica actuar sobre el ambiente. Vaciar un recipiente, limpiar un patio, usar repelente o colocar un mosquitero son medidas simples que, sostenidas durante todo el año, ayudan a reducir la presencia de mosquitos y el riesgo de enfermedades.