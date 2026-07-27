La discusión interna del Partido Justicialista empezó a cambiar de eje. Mientras todavía no aparece un candidato consolidado para disputar la Gobernación en 2027, comenzó a instalarse otra pelea: quién será el dirigente encargado de completar la fórmula y garantizar el equilibrio político dentro del peronismo.

Hasta ahora, entre los nombres que circulaban para ese lugar aparecían el vicepresidente segundo del PJ y exintendente de Pocito, Fabián Aballay; la vicepresidenta primera del partido y diputada provincial, Graciela Seva; y la exministra de Hacienda Marisa López. Sin embargo, la entrevista que brindó Juan Carlos Quiroga Moyano dejó un dato nuevo: el propio presidente del PJ aceptó públicamente que su nombre forma parte de esa conversación.

"Yo nunca me anoté, ni siquiera me anoté en mis momentos de ser candidato a intendente. Nunca pensé ser presidente del Partido Justicialista. Uno siempre está disponible para la sociedad, pero primero hay que trabajar", sostuvo.

La definición más clara llegó cuando le preguntaron si aceptaría integrar la fórmula.

"No le saco el lomo a nadie. Cuando me dijeron hacete cargo del partido, me hice cargo del partido. Estaremos en la conversación, veremos qué dicen las bases políticas y cuál es la mejor fórmula para un candidato a gobernador."

En la lógica del peronismo, esa frase tiene una lectura política evidente: Quiroga Moyano no se autopostula, pero tampoco rechaza integrar la boleta. Se pone a disposición de la conducción y deja abierta la puerta para participar de las negociaciones que comenzarán a acelerarse durante 2027.

El perfil que describió

Además de referirse a los nombres, Quiroga Moyano definió qué características debería reunir el futuro vicegobernador. Para el presidente del PJ, el compañero de fórmula debe tener volumen político y capacidad para convivir con todas las corrientes internas y conducir la Cámara de Diputados.

"Quien vaya a ser candidato a gobernador tiene que ser muy afín o trabajar muy cerca con quien vaya a compartir la fórmula, porque si no después causan esos problemas que la Cámara por un lado y la Gobernación por otro."

También sostuvo que el futuro vice debe tener diálogo con todos los espacios.

"Con todos los sectores tiene que tener ascendencia. El candidato a vicegobernador tiene que ser una persona que haya tratado con todos, todo el tiempo. En la Cámara tiene que tratar con todos."

Luego defendió el rol de quienes hoy integran la conducción partidaria. "Yo hablo permanentemente con Graciela. Trabajamos juntos con Graciela, con Fabián y con todo el grupo de diputados. Quienes conducimos el partido tenemos que conducir para todo el peronismo, con el giojismo, con el uñaquismo y con todos los sectores."

Y agregó: "Graciela cumple un rol muy importante, como Fabián. Si no estoy yo, están ellos y tienen que conducir también. Hay que conducir el peronismo, no un sector."

Las declaraciones fortalecen políticamente a Quiroga Moyano, Seva y Aballay, tres dirigentes que hoy conducen el PJ y cuyos nombres aparecen entre las alternativas para completar la fórmula.

Primero el candidato, después el vice

El presidente del PJ aclaró que la discusión por la Vicegobernación depende primero de definir quién encabezará la boleta en 2027.

"Hay muchos nombres dando vueltas. Seguramente han visto también mi nombre. Pero falta. No podemos hoy armar una fórmula porque todavía no sabemos quién va a ser el candidato a gobernador. Mucho menos podemos decir quién va a ser el candidato a vicegobernador."

Hoy el dirigente con mayor volumen para encabezar la propuesta es el diputado nacional Cristian Andino, respaldado por buena parte de los intendentes. Sin embargo, también trabajan en un armado propio el intendente de Chimbas, Carlos Munisaga, y el exintendente Fabián Gramajo, mientras el giojismo conserva estructura e influencia dentro del partido.

Con ese escenario todavía abierto, la discusión por la Vicegobernación ya comenzó a ganar protagonismo. Aballay, Seva, Marisa López y ahora también Quiroga Moyano aparecen entre los dirigentes que podrían completar la fórmula justicialista para 2027.