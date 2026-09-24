Un importante incendio se desató durante la tarde en el asentamiento San Cayetano, en la zona de Alto de Sierra, Santa Lucía. Las llamas avanzaron en medio de las fuertes ráfagas de viento Zonda y afectaron al menos a 10 viviendas, mientras los vecinos se organizaron para colaborar en las tareas destinadas a sofocar el fuego.

En medio de la emergencia, vecinos de Alto de Sierra participaron activamente para intentar contener las llamas y evitar que el fuego continuara avanzando. Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas que originaron el incendio ni se informó sobre personas heridas.

Las siguientes imágenes registradas por DIARIO HUARPE muestran la magnitud del fuego y el trabajo realizado en el lugar mientras San Juan atraviesa una jornada marcada por condiciones meteorológicas especialmente adversas para la aparición y propagación de incendios.

(Foto gentileza: Darío Pacheco)

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