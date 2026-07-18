

La ola polar invernal, provocada por la corriente de El Niño, impactó de lleno en el clima sanjuanino. Desde horas tempranas de la mañana, el Valle de Tulum está viviendo uno de sus días más fríos y con el cielo gris. En la capital provincial y los departamentos del Gran San Juan, la jornada de sábado arrancó sumergida en una densa neblina invernal, acompañada de lluvias débiles y lloviznas intermitentes que mantuvieron la humedad trepada al 64%.

A diferencia del oeste, el agua en la Ciudad dará una tregua paulatina durante la tarde, disminuyendo notablemente las probabilidades de lluvia. Sin embargo, el alivio será meramente visual: el cielo permanecerá completamente encapotado y el termómetro no superará una mezquina máxima de 14°C, habiendo tocado un suelo de 8°C a primera hora del día. A esto se le suma un constante y molesto viento desde el sector sur, cuyas ráfagas incrementan de manera notable la sensación de frío en la calle.

Madrugada blanca en Calingasta

En los valles altos de Calingasta, a diferencia con la ciudad, los habitantes se sorprendieron con la nieve. Tras días de lluvias acumuladas que ya hacían prever un fin de semana complejo, la combinación de un frente frío del sudoeste y un sistema húmedo proveniente del Pacífico alcanzó su clímax durante la madrugada de este sábado.

Los vecinos de Barreal se encontraron durante la madrugada con una postal imponente: una copiosa nevada cubrió por completo la localidad, acumulando varios centímetros sobre techos, jardines y automóviles. Hacia la alta montaña y en áreas protegidas como el Parque Nacional El Leoncito, el temporal cobró tintes severos, dejando la Cordillera de los Andes oculta tras un denso manto blanco que, según los expertos, podría dejar acumulados récord para la temporada.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó una leve disminución en la intensidad de las precipitaciones níveas respecto al viernes —el día más crítico del fenómeno—, las autoridades mantienen la alerta naranja en la región cordillerana. Se solicita extrema precaución y evitar transitar las rutas de alta montaña si no es estrictamente necesario, ya que el temporal persistirá con nevadas aisladas durante el resto del fin de semana.

La antesala de un domingo aún más frío

Los especialistas advierten que la tregua pluvial del sábado por la tarde será corta. La inestabilidad reinante en todo el territorio provincial es solo la antesala de lo que se espera para mañana domingo.

Los modelos meteorológicos anticipan el ingreso de una nueva masa de aire que provocará un derrumbe térmico adicional, con una máxima estimada que apenas rozará los 11°C y el regreso inminente de lluvias generalizadas en toda la región. San Juan se prepara para resguardarse bajo techo, en un fin de semana donde el invierno sacó a relucir su versión más hostil.

Pronóstico del SMN para Calingasta.

Pronóstico del SMN para Gran San Juan.