En medio del Mundial, Cuti Romero negocia con un grande de Inglaterra

Cristian Cuti Romero se posiciona como uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de pases tras consolidarse como uno de los mejores defensores del mundo. El marcador central campeón del mundo tiene intenciones de cambiar de aire luego de que finalice la Copa del Mundo y su futuro parece estar definitivamente fuera del Tottenham. El contexto en el club londinense es complejo debido a una mala temporada en la Premier League, donde el equipo peleó por no descender hasta la fecha final.

Según reveló el periodista Gastón Edul, quien sigue la actualidad de la Selección Argentina para TyC Sports, existe un fuerte interés desde Manchester. El cronista detalló que "Manchester United quiere comprar a Cuti Romero y está preparando una oferta" con el objetivo de sumar refuerzos de jerarquía para su regreso a la Champions League. Esta transferencia permitiría que el defensor se reencuentre con su compañero y amigo Lisandro Martínez en el equipo inglés.

Sin embargo, el United no es el único pretendiente en esta disputa por el jugador. El periodista manifestó que "Cuti Romero para mí sale del Tottenham, el Atlético de Madrid es el equipo más interesado en Cuti Romero, pero tienen que poner plata" al referirse a las posibilidades en la liga española. Además de las opciones en España, existen sondeos de otra liga más que ya se habían iniciado anteriormente. Al respecto, el comunicador agregó que "Cristian Cuti Romero tiene sondeos de de La Liga de España y otra liga más. Ya los había tenido en el mercado de pases anterior y estuvieron a un paso de la oferta formal. Va a salir de Tottenham en el próximo mercado de junio".

La relación entre el jugador y las autoridades de su actual institución atraviesa un momento crítico que acelera su partida definitiva. El propio Edul reveló que "El Mercado de Pases en el cual va a salir Cuti Romero es a mitad de año. Tuvo encontronazos públicos con los dirigentes, la relación está tensa". Esta situación institucional se suma al deseo del futbolista de buscar nuevos desafíos deportivos tras el cierre del ciclo mundialista.

En la actualidad, el defensor central prioriza su participación en el Mundial 2026. A pesar de haber sufrido una lesión ligamentaria de rodilla que generó dudas, logró recuperarse a tiempo y demostró estar en buena forma física durante los partidos amistosos previos al inicio del torneo con la Selección Argentina.