El proyecto cuprífero Altar, ubicado en el departamento de Calingasta y operado por la canadiense Aldebarán Resources, se prepara para un hito clave: a principios de noviembre presentará una actualización de su cálculo de recursos minerales. La noticia fue confirmada a DIARIO HUARPE por el vicepresidente y country manager del proyecto, Javier Robeto, tras su exposición en el encuentro organizado por Caprimsa y Came.

"Hoy por hoy, la información pública que la gente conoce con respecto al inventario de metal que hay en el proyecto es información del año 2024. Desde que hicimos públicos esos datos, hemos anexado más de 60.000 metros adicionales de perforaciones que no fueron incluidas en ese momento y eso es lo que vamos a hacer ahora para el recurso del año 2026", explicó Robeto en la entrevista.

Según el ejecutivo, esta actualización no solo ampliará el tamaño del proyecto. "La gente va a poder ver cuánto crece, y cuando digo crece no es solamente en el tamaño, en el contenido de mineral, sino también en el grado de certeza que le traemos de que realmente el mineral está donde está, de que es continuo, de que los volúmenes se mantienen", detalló. Y agregó: "En base a eso, sin duda va a tener un impacto en lo que va a ser la mina Altar a futuro, que va a cambiar de lo que fue la PEA del año 2025".

El proyecto Altar ubicado en Calingasta. (Foto: Gentileza)

Consultado sobre si los nuevos datos podían ser alentadores, Robeto respondió que "son 60.000 metros de información nueva, no es poco. La gente que nos ha venido siguiendo con los anuncios públicos que hemos hecho, sobre todo de la campaña pasada, fueron todos pozos exitosos con buenos interceptos de mineralización, zonas mineralizadas que superaron los 1.700 metros continuos de cobre y oro. Claramente va a ser algo mucho más robusto lo que vamos a presentar".

Sobre la naturaleza de los hallazgos, el ejecutivo aclaró que no se trata de un proyecto polimetálico. "La mineralización sigue siendo lo mismo, es principalmente cobre, pero también tiene créditos de oro, que es algo que caracteriza al proyecto Altar respecto a otros pórfidos de cobre grandes que hay en la provincia. Pero el cobre es el dominante", afirmó.

El impacto en la economía local

La actualización de recursos es el paso previo a la prefactibilidad económica, que el proyecto tiene prevista para mediados de 2027. Para Robeto, ese proceso escalonado de los proyectos de cobre traerá beneficios para San Juan, tal como lo expresó durante su exposición en el escenario. "Proyectos como Altar van a llegar a consolidar a la provincia. Todo indica que vamos a tener el camino un poco más allanado porque ya vamos a tener algunos de nuestros colegas que están haciendo hoy por hoy un trabajo fuerte para desarrollar a los proveedores", había señalado ante el público.

Cuándo tomarán mano de obra

Respecto a la mano de obra, el ejecutivo fue claro en la entrevista con este medio sobre los tiempos. "Hay mucha incertidumbre respecto de cuándo va a comenzar esta temporada, porque todos los proyectos estamos en alta cordillera, estamos siendo afectados por la parte climática. No tenemos una lectura cierta de cuándo vamos a poder habilitar el campamento y el proyecto para hacer los trabajos de campo", sostuvo.

Y detalló: "Hoy por hoy seguimos con la dotación que fija la compañía, este grupo núcleo que son aproximadamente unas 50 personas, que están todos trabajando actualmente en gabinete o en nuestra oficina de Barreal o en la oficina acá de Santa Lucía. La nueva mano de obra que va a ser más para trabajo de campo, yo supongo que en el mejor de los casos será más para diciembre de este año, fines de noviembre, pero dependemos mucho del clima. Y si no, ya hay algunos trabajos, como por ejemplo las perforaciones de agua o ciertos trabajos que ya hemos tomado la decisión de recién comenzarlos en enero de 2027".

Las claves de su exposición

Durante su presentación en el encuentro de Caprimsa y Came, Robeto había trazado un panorama del lugar que ocupa Altar en la provincia. "Altar es parte de esta familia de cinco grandes proyectos de cobre que tiene la provincia, o cuatro si tomamos a Vicuña como uno solo, y prontito, ya pasos agigantados viene creciendo Lunahuasi, así que somos como seis muy grandes, tres en el norte y tres en el sur", afirmó.

El ejecutivo también destacó la magnitud del proyecto, que ya cuenta con más de 222.000 metros perforados en su historia. "Es un proyecto que está todavía en etapa de exploración, pero es una exploración muy avanzada", señaló. Y recordó que la PEA del año pasado mostró una vida útil de 48 años solo con la zona principal, dejando de lado los depósitos Quebrada de la Mina y Pórfido Radio.

En cuanto a los desafíos climáticos que afectan a la alta cordillera, Robeto había anticipado que la campaña se retrasó. "Se nos ha corrido todo mínimamente dos meses, al punto de que no sabemos si vamos a poder recién perforar alrededor de enero", había dicho en el escenario, un punto que luego ratificó en la entrevista con este medio.