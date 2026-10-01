La venta de motos continúa creciendo en San Juan y, cuando todavía faltan tres meses para terminar 2026, los patentamientos acumulados en el año ya superaron los registrados durante todo 2025. Entre enero y septiembre se inscribieron 11.910 motovehículos en la provincia, mientras que el año pasado completo había cerrado con 10.464 unidades.

El crecimiento no responde solamente al acumulado. Septiembre volvió a mostrar una fuerte suba interanual: se patentaron 1.347 motos frente a las 914 del mismo mes de 2025, lo que representa un incremento del 47,4%, según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El dato profundiza una tendencia que ya se había observado durante los meses anteriores. En agosto, San Juan había registrado una suba interanual del 42,2% en los patentamientos de motos. Ahora, septiembre no solo mantuvo el crecimiento, sino que elevó esa diferencia hasta el 47,4%.

También hubo una aceleración respecto del mes inmediatamente anterior. En agosto se habían patentado 1.173 unidades y en septiembre fueron 1.347, es decir, 174 motos más en un mes. La variación mensual fue del 14,8%.

El acumulado permite dimensionar con mayor claridad el crecimiento del mercado. Entre enero y septiembre de 2025 se habían patentado 7.581 motovehículos en San Juan, mientras que durante el mismo período de este año fueron 11.910. La diferencia es de 4.329 unidades y representa un aumento del 57,1%.

De esta manera, en apenas nueve meses de 2026 ya se patentaron 1.446 motos más que durante los 12 meses de 2025. El registro actual supera en un 13,8% el total del año pasado, aun cuando resta contabilizar octubre, noviembre y diciembre.

El crecimiento de San Juan también se ubicó por encima del promedio nacional. En septiembre se patentaron 80.113 motovehículos en todo el país, un 35,1% más que en igual mes de 2025. En el acumulado enero-septiembre, Argentina alcanzó las 668.077 unidades, con un incremento interanual del 40,7%.

Cuáles fueron las motos más vendidas

A nivel nacional, el ranking de septiembre estuvo encabezado por modelos de baja cilindrada. La Honda Wave 110S fue la moto más patentada del país, con 8.718 unidades, seguida por la Gilera Smash, con 6.905, y la Keller KN110-8, con 5.906.

El top cinco se completó con la Motomel B110, que alcanzó 5.635 patentamientos, y la Corven Energy 110, con 3.716 unidades. Así, los cinco modelos más vendidos durante septiembre fueron Honda Wave 110S, Gilera Smash, Keller KN110-8, Motomel B110 y Corven Energy 110.