Los Estados Unidos se encaminan a celebrar sus elecciones de medio término este martes 3 de noviembre, en un proceso comicial donde 250 millones de ciudadanos están habilitados para elegir la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. La jornada electoral funciona como un plebiscito determinante para la administración del presidente Donald Trump, cuyos niveles de aprobación oscilan en mínimos de entre el 30% y el 38%. En el plano internacional, el resultado de las urnas es seguido con singular atención por el gobierno argentino que encabeza Javier Milei, debido al alineamiento político, diplomático y financiero que mantiene con la Casa Blanca.El debate analítico sobre la política exterior argentina

El impacto que el desenlace comicial estadounidense tendrá sobre el gobierno de Javier Milei genera miradas contrapuestas entre diplomáticos, analistas e instituciones del ámbito bilateral. Por un lado, el exembajador argentino en Washington, Eduardo Amadeo, señala que una derrota del oficialismo estadounidense requerirá un mayor esfuerzo diplomático por parte de la Cancillería argentina, aunque descarta que Estados Unidos ponga en riesgo los avances estratégicos alcanzados de manera reciente. En una línea similar, el CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), Alejandro Díaz, remarca que la relación bilateral y las inversiones privadas trascienden los signos políticos de turno, destacando que el interés norteamericano por los recursos estratégicos del país se mantendrá con independencia de las administraciones de turno.

En contraposición, el excanciller Jorge Taiana sostiene que la subordinación de la política exterior a los vaivenes electorales de Washington restringe los márgenes de autonomía de la Argentina y debilita la integración regional en el bloque sudamericano. Asimismo, el exembajador José Octavio Bordón advierte que el esquema de alineamiento automático personal reduce la prioridad estratégica de los vínculos con los países vecinos, subrayando la necesidad de consolidar una política exterior multipolar y de estado que resguarde los intereses nacionales más allá de la coyuntura política de los Estados Unidos.

Las causas del desgaste y las cifras del comicio

De acuerdo con las principales proyecciones de opinión pública, el Partido Republicano enfrenta un riesgo considerable de perder el control de la Cámara de Representantes, donde los demócratas cuentan con altas probabilidades de obtener la mayoría. En el Senado la contienda se muestra más ajustada en estados clave como Kansas, Iowa, Maine, Ohio y Texas, aunque las consultoras no descartan un escenario de paridad que obligue a desempatar al vicepresidente JD Vance o un eventual traspaso del control legislativo hacia la oposición demócrata.

a pérdida de respaldo popular del oficialismo estadounidense responde en gran medida al deterioro del costo de vida y a las tensiones en los mercados energéticos. El conflicto bélico en Medio Oriente y el posterior cierre del Estrecho de Ormuz impulsaron el precio del galón de combustible hacia un promedio nacional de 4 dólares, elevando la inflación acumulada entre abril y septiembre al 3,67%. A este marco socioeconómico se suma una alta participación en el voto anticipado, donde ya sufragaron por vía postal o presencial más de 48 millones de personas, representando un 19,2% del padrón electoral.

Un eventual revés comicial para los republicanos dejaría al presidente Trump en la condición política de "pato rengo" durante sus últimos dos años de gestión, limitando su margen de maniobra legislativo al uso de decretos y reduciendo su capacidad de articulación internacional. Para la Argentina, esta pérdida de iniciativa parlamentaria en Washington podría derivar en un enfriamiento o ralentización de las asistencias financieras y de las alianzas estratégicas trazadas entre ambas administraciones.