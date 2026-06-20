El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto central por el Día de la Bandera en Rosario, donde tomó juramento de lealtad a la bandera a un grupo de cadetes y centró su discurso en la figura de Manuel Belgrano.

La ceremonia se desarrolló en el Monumento a la Bandera con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, en el marco de un fuerte operativo de seguridad desplegado en la ciudad.

En su discurso, Milei evitó la confrontación política y enfocó su mensaje en la conmemoración histórica. Destacó a Manuel Belgrano como “el gran promotor de la libertad política y económica en los orígenes de la Nación”, y subrayó su rol en la construcción de la identidad nacional.

“Quiero que sepan que agradezco profundamente sus manifestaciones de cariño, pero este es el momento de recordar a Manuel Belgrano”, expresó el mandatario en medio de los cánticos del público.

En otro tramo de su alocución, afirmó que “la bandera fue antes que nada una bandera de libertad” y sostuvo que la Argentina “no nació de la resignación, sino de la audacia”.

El Presidente también modificó su cierre habitual de discursos, evitando su frase más característica y optando por un tono más protocolar durante la ceremonia.

El acto contó con la presencia del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes participaron en distintos sectores del escenario según el esquema protocolar definido previamente entre Nación y la provincia de Santa Fe.

También estuvieron el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, junto a ministros, legisladores y autoridades del Congreso.

El operativo de seguridad incluyó tres anillos de control en las inmediaciones del Monumento a la Bandera, con la participación de fuerzas provinciales, Casa Militar, patrullajes y monitoreo con drones.

Milei arribó a Rosario a las 9:40, fue trasladado bajo custodia hasta la zona del acto y, finalizada la ceremonia, regresó a la ciudad de Buenos Aires para continuar con su agenda oficial.