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En Rosario, Milei homenajeó a Belgrano en el acto del 20 de junio
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto central por el Día de la Bandera en Rosario, donde tomó juramento de lealtad a la bandera a un grupo de cadetes y centró su discurso en la figura de Manuel Belgrano.
La ceremonia se desarrolló en el Monumento a la Bandera con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, en el marco de un fuerte operativo de seguridad desplegado en la ciudad.
En su discurso, Milei evitó la confrontación política y enfocó su mensaje en la conmemoración histórica. Destacó a Manuel Belgrano como “el gran promotor de la libertad política y económica en los orígenes de la Nación”, y subrayó su rol en la construcción de la identidad nacional.
“Quiero que sepan que agradezco profundamente sus manifestaciones de cariño, pero este es el momento de recordar a Manuel Belgrano”, expresó el mandatario en medio de los cánticos del público.
En otro tramo de su alocución, afirmó que “la bandera fue antes que nada una bandera de libertad” y sostuvo que la Argentina “no nació de la resignación, sino de la audacia”.
El Presidente también modificó su cierre habitual de discursos, evitando su frase más característica y optando por un tono más protocolar durante la ceremonia.
El acto contó con la presencia del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes participaron en distintos sectores del escenario según el esquema protocolar definido previamente entre Nación y la provincia de Santa Fe.
También estuvieron el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, junto a ministros, legisladores y autoridades del Congreso.
El operativo de seguridad incluyó tres anillos de control en las inmediaciones del Monumento a la Bandera, con la participación de fuerzas provinciales, Casa Militar, patrullajes y monitoreo con drones.
Milei arribó a Rosario a las 9:40, fue trasladado bajo custodia hasta la zona del acto y, finalizada la ceremonia, regresó a la ciudad de Buenos Aires para continuar con su agenda oficial.