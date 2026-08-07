La confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, comenzó a mover el sector turístico. Desde San Juan, la agencia Paterno Viajes ya trabaja en paquetes especiales para quienes quieran asistir a las actividades que encabezará el Sumo Pontífice en Buenos Aires, Luján y Córdoba. Martín Paterno, titular de la empresa, dio detalles sobre la propuesta que preparan y los costos estimados.

"Vamos a vender las salidas directamente con JetSmart o con Aerolíneas Argentinas, saliendo desde San Juan. La idea es ofrecer paquetes con vuelo y hotelería para que la gente pueda asistir a las actividades del Papa", explicó Martín Paterno a DIARIO HUARPE.

El empresario indicó que la agencia analiza dos alternativas de alojamiento en Buenos Aires. "Buscamos hotelería céntrica, cerca del Monumental, y también en Palermo. Son dos opciones que permitirán estar relativamente cerca de los principales puntos donde se espera la presencia del Santo Padre. Además, quienes quieran asistir a Luján podrán contratar un traslado adicional", señaló.

En el caso de Córdoba, todavía evalúan cuál será la mejor opción de transporte. "Estamos viendo si contratamos un servicio de micro porque el vuelo desde San Juan obliga a pasar por Buenos Aires y el recorrido termina siendo muy largo. Es probable que el micro resulte más conveniente", afirmó.

Cuánto costará viajar

Aunque la propuesta todavía está en desarrollo, Paterno adelantó un valor estimado para los paquetes de tres noches. "Calculamos que con Aerolíneas Argentinas el paquete de vuelo y hotel estará entre $350.000 y $400.000. Con JetSmart podría ubicarse entre $300.000 y $350.000. A eso habrá que sumarle el traslado si la actividad elegida es en Luján, porque está más alejada", precisó.

También aclaró que esos valores podrían modificarse una vez que se definan las tarifas de hotelería y transporte.

Recomiendan reservar con anticipación

Desde la agencia aseguraron que la demanda será alta debido a la magnitud del acontecimiento y recomendaron no esperar hasta el último momento. "Lo ideal es congelar los aéreos cuanto antes. Los vuelos nacionales pueden abonarse con tarjeta, efectivo o transferencia, mientras que la hotelería suele terminar de pagarse unos 30 días antes de la salida", explicó Paterno. Además, concluyó: "Recomendamos comprar con tiempo porque va a viajar gente de todo el país y las plazas hoteleras serán limitadas".

La visita de León XIV marcará el regreso de un Pontífice a la Argentina después de casi cuatro décadas. Según confirmó el Vaticano, el viaje incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, mientras que el cronograma oficial será difundido en las próximas semanas.