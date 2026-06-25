La inminente aplicación de la ley de Transporte y el auge minero provocaron un fuerte movimiento en Emicar. La coordinadora del organismo, Cintia Sánchez, confirmó un incremento en el trámite de carnets profesionales por las expectativas en minería y los servicios de viaje.

"Hemos notado un gran incremento en lo que es la licencia profesional en el último tiempo. Estimamos que por ahora la demanda general ha aumentado como un 20% más debido a las expectativas de acceder a las empresas mineras y aplicaciones como Uber", relató a DIARIO HUARPE para iniciar el desglose de las cifras.

"Hay muchas personas que sacan nuevas categorías y gente que las tenía vencidas se está poniendo en regla. Inclusive las compañías mandan trabajadores directamente, están enviando mucha gente de firmas importantes como Vicuña", detalló la funcionaria.

Con respecto a las cifras, hace dos meses atrás aproximadamente se realizaban 60 licencias profesionales diarias. Sin embargo, con el escenario antes planteado, este número ascendió a 75 diarias. Teniendo en cuenta la atención en días hábiles, se estima que mensualmente los carnets profesionales que otorga Emicar son 1.650.

Nuevas exigencias viales

Este incremento también se ve reflejado en los choferes de aplicaciones como Uber y DiDi. La nueva Ley de Transporte entrará en vigencia pronto en la provincia y exigirá obligatoriamente que todos los conductores de estas plataformas móviles cuenten con un carnet profesional habilitante.

Debido a esto, se anticipa que cuando sea reglamentada la ley de transporte de manera definitiva va a seguir subiendo la cantidad de gente que busque este registro profesional, dado que hoy en día representa una fuente laboral valiosa. Sin embargo, las pruebas para acceder a estas categorías especiales son bastante más amplias que las habituales.

"Se deben hacer capacitaciones de dos días y una cartilla psicofísica que dura toda una mañana por controles psicológicos y análisis de drogas. El carnet profesional dura un máximo de cinco años, dependiendo siempre del estado de salud que arroje el estudio", especificó Sánchez.

Precios y condiciones

El valor establecido para la obtención de la primera licencia profesional o para la renovación fuera de término alcanza un total de $80.840, cifra que incluye los componentes del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, el curso obligatorio y las tasas de emisión de la licencia. Por su parte, la renovación regular en tiempo y forma para conductores de hasta 70 años cuesta $55.840, mientras que para los mayores de 71 años el costo total se reduce a $46.840.

La duración del carnet profesional varía según la edad del titular. Los conductores de hasta 65 años obtienen una vigencia máxima de 5 años, quienes tienen entre 66 y 70 años la reciben por 2 años, y a partir de los 71 años la renovación se realiza anualmente. Cabe destacar que desde los 65 años de edad no se otorgan nuevas licencias profesionales, no se realizan ampliaciones de categorías ni se permite la renovación de licencias que tengan más de 90 días de vencidas.

Para gestionar el carnet profesional por primera vez se estableció que los aspirantes deben ser mayores de 21 años, saber leer y escribir, y acreditar un año de antigüedad mínimo en las clases B1 o B2. Al momento de presentarse de manera presencial, es obligatorio aportar el documento nacional de identidad y la licencia de conducir en formato nacional.

A estos papeles básicos se suma la cartilla psicofísica realizada por un prestador nacional, el certificado de antecedentes personales y el certificado de reincidencias exigido para todas las categorías. Además, se debe rendir el examen de idoneidad en normativas junto con la prueba práctica de conducción de vehículo acorde a la clase que se desee incorporar.

Finalmente, el conductor tiene que presentar el certificado del curso provincial realizado en el sitio web Conduciendo Bien, el certificado del curso obligatorio dictado por un prestador nacional de cargas o pasajeros y todos los estudios médicos con menos de 30 días de emisión. La atención se realiza por orden de llegada, sin turno previo, de lunes a viernes desde las 7:15 horas.