A pocos días del Día del Padre, los comercios sanjuaninos ya sienten el movimiento de quienes buscan un obsequio para homenajear a papá. Desde una camisa en oferta por $19.900 hasta guantes profesionales de arquero que alcanzan los $180.000, la variedad de opciones refleja un mercado amplio y con alternativas para distintos presupuestos. Empresarios del sector consultados coincidieron en que la semana previa será clave para las ventas y remarcaron la importancia de las promociones para atraer clientes.

“Las ventas están un poco caídas debido al menor poder adquisitivo de la gente, pero igualmente nos hemos preparado con una gran variedad de mercadería para esta fecha”, afirmó Mario Funes, propietario de Palacio Fénix, a DIARIO HUARPE. El comerciante explicó que el local cuenta con camisas, pullovers, chalecos, chombas, sacos, camperas y gabanes, todos orientados al público masculino. “Todos los años nos preparamos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en una fecha tan especial como el Día del Padre”, señaló.

Entre las propuestas más accesibles aparece una camisa leñadora en oferta por $19.900. “Es uno de los productos más buscados de esta temporada. La camisa nunca pasa de moda y este precio la convierte en una opción muy atractiva”, indicó Funes.

El empresario detalló además que el ticket promedio ronda los $40.000. “Generalmente quienes vienen a comprar terminan llevando más de un producto. Tenemos descuentos por pago contado, una cuota sin interés y tres cuotas con un recargo del 10%”, precisó.

El deporte también se mete en los regalos

Los artículos deportivos aparecen como otra alternativa para quienes buscan sorprender a papá. Cristian Bove, referente de RDA, destacó que las consultas y compras comenzaron a aumentar desde la semana pasada tanto en el local como a través de la tienda online.

“Hemos recibido numerosos pedidos identificados específicamente como regalos para el Día del Padre. Incluso realizamos envíos a provincias como Chubut, San Luis y Buenos Aires”, comentó.

Según explicó, los guantes de arquero son el producto estrella del negocio y tienen valores que van desde los $40.000 hasta los $180.000. “Trabajamos únicamente con líneas semiprofesionales y profesionales. Nuestra intención es ofrecer productos de alta calidad para quienes practican este puesto”, afirmó.

Bove también destacó las facilidades de pago. “Tenemos un descuento del 10% para quienes abonan de contado o mediante transferencia y además ofrecemos tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito”, señaló.

Abrigo y promociones para enfrentar el invierno

En Narrow, la expectativa está puesta en los últimos días antes de la celebración. Federico Auger aseguró que las ventas vienen acompañando y que esperan una mejora durante la semana. “Estamos viendo que muchas mamás e hijas ya comenzaron a buscar regalos para el Día del Padre y creemos que la demanda seguirá creciendo”, expresó.

El comerciante indicó que las prendas de abrigo son las más elegidas este año. “Lo que más se está llevando la gente son buzos, camperas y ropa de invierno. Las medias ya no tienen el protagonismo de otras épocas y hoy se buscan regalos más completos”, comentó.

Respecto a los precios, detalló que las camperas arrancan en $70.000 y llegan a $90.000, los pantalones cuestan alrededor de $75.000 y las remeras parten de los $30.000. Además, ofrecen promociones especiales. “Tenemos un 20% de descuento pagando en efectivo y tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y MasterCard bancarias”, explicó.

Auger agregó que también cuentan con perfumes desde $33.000, billeteras a partir de $25.000, boxers, bufandas y sombreros. “Hay una amplia variedad de productos para que cada persona encuentre un regalo acorde a su presupuesto”, concluyó.