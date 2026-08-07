En Santa Lucía, intentó clavarle un cuchillo a su ex en la oreja y la golpeó brutalmente

El fuero UFI CAVIG registró una nueva condena de cumplimiento efectivo luego de que la Justicia aprobara un acuerdo de juicio abreviado. El hecho derivó en la intervención de la fiscal del caso, Dra. N. Florencia Pons Belmonte, junto a las ayudantes fiscales Dras. Tamara Ruiz y Victoria Salinas, la auxiliar jurídica Dra. Virginia Merlo, y la coordinación del Dr. Alberto Martínez y la Dra. Claudia Ruiz.

El episodio comenzó cuando la víctima trasladó a sus hijas de 9 y 11 años a la casa de su abuela, ante la solicitud de su expareja, de quien llevaba separada unos dos años y sin convivencia efectiva desde hacía tres meses. Tras ello, el agresor se ofreció a acompañarla al domicilio que habían compartido en el departamento de Santa Lucía, en San Juan, con la excusa de colocar plásticos debido a las lluvias.

Aproximadamente a las 23:00 horas, ambos ingresaron a la vivienda. Mientras el hombre intentaba dormir a la hija menor de 4 años, la denunciante se recostó en la cama. Al despertar poco después, descubrió que el imputado se abalanzaba sobre ella e intentaba introducirle un cuchillo tipo Tramontina en el oído. Durante el ataque, el agresor lanzó insultos y amenazas como “sos una puta”, “dejás a tus hijos con tu hermana para salir a telos” y “si no sos mía, no sos de nadie”, demostrando una actitud de dominio y control.

La mujer intentó defenderse con los brazos y retirar la cuchilla de su oreja. Sin embargo, el atacante tomó un segundo elemento punzante de mayor tamaño, tipo carnicero, para continuar la agresión. Con el objetivo de alejarse de la menor que dormía a su lado, la víctima se arrojó al piso boca abajo. En esa posición, recibió múltiples golpes de puño y patadas que le causaron un intenso dolor mientras gritaba pidiendo ayuda.

La menor de 4 años presenció la escena y rompió en llanto pidiéndole a su padre que detuviera la agresión. El hombre frenó los golpes, llevó a la niña al baño y mantuvo la vigilancia sobre la mujer, a quien le advirtió que no gritara, no hiciera nada y que "sino la iba a matar".

Para ganar tiempo y escapar, la víctima solicitó un vaso de agua asegurando que se mantendría calmada. En el momento en que el agresor se dio vuelta para acudir a la única canilla de la vivienda, la denunciante corrió hacia la calle pidiendo auxilio. Diversos vecinos de la zona la asistieron de inmediato y llamaron a las fuerzas de seguridad.

En la audiencia reciente, el Juez de Garantías, Dr. Lopez Marti, homologó el acuerdo presentado. La resolución declaró la culpabilidad de M.E.A. y dictó una pena de 3 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo en el servicio penitenciario provincial. El fallo lo responsabiliza como autor de los delitos de lesiones graves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género, en concurso real con amenazas simples, fijando el mantenimiento de la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.