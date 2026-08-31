En septiembre licitarán la compra para el banco de prótesis

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano avanzará en septiembre con la licitación para la compra de prótesis e insumos quirúrgicos destinados al sistema público de salud. El proceso busca garantizar la provisión de los materiales y sostener el funcionamiento del banco de prótesis vinculado al Hospital Rawson.

El presupuesto oficial previsto para la contratación asciende a $18.544.435.800. La compra se realizará bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta y tendrá una duración de 18 meses, con posibilidad de prórroga.

La contratación comprende materiales destinados a trauma, reparación ligamentaria y reemplazo articular. Además, el sistema contempla mecanismos de provisión y reposición de los insumos, con el objetivo de asegurar su disponibilidad para las intervenciones quirúrgicas.

De acuerdo con el Pliego Particular de la Licitación Pública LP 0014-26, que tramita bajo el expediente N.º 6000-003016-2026, la adjudicación será por renglón y la evaluación de las ofertas contemplará aspectos técnicos y médicos, además de las propuestas económicas.

La licitación permitirá avanzar con un esquema de abastecimiento destinado a reducir las demoras en la provisión de prótesis. En ese sentido, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, había anticipado a DIARIO HUARPE que la intención del nuevo sistema es que los pacientes puedan contar con las prótesis requeridas en un plazo de hasta 72 horas.

El objetivo es reducir los tiempos administrativos y evitar que los pacientes permanezcan internados durante varios días mientras aguardan la llegada de los insumos necesarios para una intervención quirúrgica. Para ello, el nuevo mecanismo prevé contar con materiales disponibles y un sistema de reposición para garantizar la continuidad del abastecimiento.

El proyecto se inscribe en una política que el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano viene desarrollando desde 2025. En septiembre de ese año, Platero había anticipado la intención de avanzar con un banco de prótesis como parte de una estrategia para optimizar las compras y reducir los tiempos de espera de los pacientes.

La iniciativa tiene, además, antecedentes en la provincia. En 2022 se anunció la creación de un banco de prótesis y durante 2023 se informó la puesta en marcha del sistema. Según información ya publicada en mayo de este año, el mecanismo dejó de funcionar durante aproximadamente dos años, en un contexto de dificultades para garantizar la provisión de los materiales.

Con la licitación prevista para septiembre, el Gobierno buscará avanzar nuevamente con un sistema de provisión continua de prótesis e insumos quirúrgicos. La próxima instancia permitirá conocer qué empresas se presentan, cuáles son las ofertas económicas y cuánto terminará contratando finalmente el Estado para sostener el abastecimiento durante el período previsto.