El departamento de Rawson conmemoró este viernes su aniversario número 84 con una importante agenda de actividades oficiales. Durante el acto central, las autoridades inauguraron el nuevo Paseo de la Argentinidad. Este flamante predio incorpora espacios deportivos, recreativos y murales dedicados a bandas icónicas del rock nacional.

Los festejos contaron con la presencia destacada del gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, y del intendente municipal, Carlos Munisaga. Del encuentro también participaron la diputada departamental Sonia Ferreyra, el presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Coronado Sae, junto a funcionarios provinciales y vecinos.

El crecimiento y la identidad local

Durante la jornada el intendente municipal valoró profundamente el desarrollo sostenido que experimentó el departamento a lo largo de las décadas. Destacó que el distrito logró un hito demográfico único dentro de todo el territorio nacional.

"Es el único caso en el país que una ciudad, que no es la capital de la provincia, logre en el tiempo ser la ciudad más poblada de la provincia sin ser la capital", expresó el jefe comunal durante su discurso ante los vecinos presentes.

Munisaga remarcó además la idiosincrasia trabajadora que caracteriza a los habitantes de la región. Sostuvo que el progreso comunal se cimentó gracias al esfuerzo conjunto de la dirigencia y la comunidad.

"Tenemos esas características hermosas, esas características de un pueblo que es inquieto, de un pueblo que sale a la calle, que no es quedado, que busca encontrarse, que se organiza y arma instituciones", afirmó el intendente.

Obras y trabajo articulado

El flamante paseo inaugurado busca reflejar los valores culturales y la identidad compartida de la comunidad. El espacio cuenta con un playón deportivo apto para la práctica de fútbol y básquet, una zona exclusiva para patineta y áreas de ejercitación física.

Durante su alocución, el mandatario municipal enfatizó la importancia de mantener una agenda de trabajo coordinada con el Gobierno provincial. Subrayó que la cooperación institucional resulta indispensable para garantizar el bienestar de los vecinos.

"Seguir construyendo cooperación, colaboración, seguir trabajando con el gobierno de la provincia, por eso es muy importante que el gobernador esté hoy aquí", destacó Munisaga al valorar el acompañamiento de la administración de Marcelo Orrego.

Para finalizar, el intendente convocó a toda la ciudadanía a sostener el compromiso colectivo de cara al futuro. Llamó a seguir profundizando los lazos de solidaridad y amistad social para consolidar el crecimiento sostenido del departamento sanjuanino.