El programa provincial San Juan Te Busca confirmó que Ricardo Antonio Quevedo, de 39 años, fue localizado con éxito este martes 17 de noviembre en la provincia de San Juan. El hallazgo del ciudadano se produjo durante la misma jornada en la que las autoridades habían recibido la denuncia formal por su desaparición, logrando resolver el caso con celeridad.

Para dar con el paradero del hombre de 39 años se activó el dispositivo oficial previsto para este tipo de situaciones de emergencia. El operativo contó con el trabajo articulado entre el programa provincial de búsqueda de personas extraviadas, los efectivos de la Policía de San Juan y los funcionarios judiciales pertenecientes a la UFI Genérica.

Tras la actualización oficial del estado de la búsqueda, los organismos intervinientes dispusieron el cierre inmediato de la difusión pública del caso. De esta manera, las autoridades dieron por finalizadas las tareas de rastreo y rastrillaje que se habían iniciado horas antes tras el reporte inicial de su ausencia en la provincia.

Desde la comunicación oficial no se brindaron mayores precisiones sobre el lugar exacto ni las condiciones físicas en las que fue encontrado Quevedo. Tampoco se detalló si el hombre permanecía bajo algún tipo de resguardo preventivo o si llegó a intervenir otro organismo estatal antes de darse por concluido el expediente.