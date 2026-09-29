Encontraron explosivos en inmediaciones del Parque Faunístico, según informaron fuentes policiales a DIARIO HUARPE. Esto generó la intervención de Bomberos y personal de la Comisaría 30. Los efectivos trabajan en la zona luego del hallazgo de los elementos.

El procedimiento se desarrolla en polígono del RIM 22. Por el momento, la información disponible indica que Bomberos y personal policial se encuentran trabajando en el lugar.

Intervención policial y de Bomberos

El hallazgo fue comunicado a las autoridades y, tras conocerse la presencia de los explosivos, se desplegó personal en la zona. La intervención está a cargo de efectivos de la Comisaría 30 junto con Bomberos.

Hasta el momento, no se informaron mayores detalles sobre las características de los elementos encontrados. Tampoco fueron precisadas las circunstancias en las que se produjo el hallazgo.

Trabajo en el lugar

Los efectivos permanecen en las inmediaciones del Parque Faunístico mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente. La situación se encuentra bajo intervención de las autoridades policiales y de Bomberos.