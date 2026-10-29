Encontraron muerto a un hombre de Santa Lucía: llevaría así tres días

Un escenario sombrío conmocionó en las últimas horas a los vecinos de la zona de Callejón Jofré, detrás de la Villa Marini, en Santa Lucía. En un departamento ubicado en el fondo de una propiedad, fue hallado el cuerpo sin vida de Antonio Vergara que, según las primeras estimaciones forenses, llevaría al menos tres días de fallecido. El hombre había sido visto por última vez el pasado domingo en los alrededores de la zona.

El hallazgo se produjo cuando el propietario de la vivienda principal, ubicada en la parte delantera del terreno donde alquilaba la víctima, comenzó a percibir un olor nauseabundo que emanaba del fondo. Al acercarse al departamento para verificar qué ocurría, notó una inusual cantidad de moscas saliendo del lugar. Ante la alarmante situación, el locador se comunicó de inmediato con el sistema de emergencias 911 para pedir asistencia.

Minutos después, efectivos policiales arribaron al lugar para intervenir en el caso. Al encontrarse con la imposibilidad de ingresar de manera normal, los uniformados debieron forzar y romper la puerta de entrada. En el interior, se toparon con el cuerpo del inquilino, ya sin signos vitales y en avanzado estado de descomposición, lo que confirmó las sospechas iniciales del dueño de la propiedad.

Al lugar acudió personal médico del servicio de emergencias 107, que constató el deceso, y posteriormente intervino el médico legista. Tras una primera revisión, el profesional indicó que el cuerpo, a prima facie, no observaba signos de violencia ni de criminalidad. Esta apreciación inicial dio un primer marco de tranquilidad respecto a la posible intervención de terceros en el trágico episodio.

Este dato fue respaldado de forma directa por el estado de la escena al momento del ingreso policial. Fuentes judiciales confirmaron que la vivienda se encontraba cerrada por dentro y ninguna de las aberturas de la casa presentaba signos de haber sido violentada, lo que refuerza la hipótesis principal de una muerte desencadenada por causas naturales o severos problemas de salud.

Durante la exhaustiva inspección ocular llevada a cabo por las autoridades y el primer interventor, se procedió al secuestro de elementos de valor para la investigación. Entre los objetos incautados se encontraron un teléfono celular, una billetera con documentación personal y la suma de $10000 en efectivo. Asimismo, las pesquisas confirmaron que no existen cámaras de seguridad en las inmediaciones.

Un dato de relevante importancia en el trasfondo de la víctima es su historial judicial reciente. Las autoridades confirmaron que Antonio Vergara había cumplido recientemente una pena de 4 años de prisión efectiva tras haber sido condenado por el delito de abuso sexual, cumplimiento que había finalizado poco tiempo antes de su fallecimiento en la vivienda.

Por el momento, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la Morgue Judicial para los estudios correspondientes. En el domicilio de Callejón Jofré quedó apostada una consigna policial de la comisaría jurisdiccional, medida que se mantendrá hasta que se den a conocer los resultados de la autopsia, la cual será clave para determinar la causa y data exacta.