Encontraron muerto a un hombre que se habría intoxicado con gas

Una trágica escena sacudió a los habitantes de una zona residencial de Capital durante las primeras horas de la mañana de este martes. Un habitante del lugar fue descubierto sin vida adentro de su domicilio, y las autoridades policiales iniciaron de inmediato las labores de rigor en el inmueble ubicado sobre la calle Cereceto, en el tramo comprendido entre Alem y Salta.

Aunque todavía no se dio a conocer de manera oficial la identidad de la persona fallecida, trascendió que se trata de un ciudadano de aproximadamente 50 años que residía en forma solitaria en la propiedad.

La línea de investigación más fuerte que sostienen los especialistas apunta a un presunto accidente doméstico vinculado con el fluido de red o envasado. Los primeros indicios recolectados en la vivienda sugieren que el morador estaba utilizando un anafe que, debido a razones que actualmente son materia de peritaje, terminó apagándose de forma imprevista.

El desperfecto técnico derivó en que el combustible continuara saliendo de manera sostenida, lo que generó una concentración letal del compuesto en el aire ambiental que terminó por asfixiar al dueño de casa.

De todas maneras, el personal a cargo de las pesquisas aclaró que se maneja este escenario como una presunción inicial que requiere ser corroborada a través de los canales médicos legales. Por este motivo, se ordenó el traslado del cadáver hacia las instalaciones de la Morgue Judicial, donde los forenses realizarán la autopsia correspondiente para establecer científicamente qué provocó el deceso.

En cuanto al estado de la vivienda, las inspecciones oculares preliminares descartaron inicialmente la participación de terceras personas en el hecho. En la escena no se hallaron signos de violencia ni aberturas forzadas que hagan presumir un posible ataque en el lugar, según expresaron fuentes vinculadas al caso.

Las tareas operativas y de recolección de pruebas contaron con el despliegue coordinado de los efectivos de la Comisaría 2da, los especialistas del Cuartel Central de Bomberos, los peritos de la Policía Científica y las autoridades pertenecientes a la UFI Delitos Especiales.