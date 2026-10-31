Conmoción en el barrio Alto Verde de Calingasta por el trágico fallecimiento de José Luis Tapia, un querido vecino de 63 años con síndrome de Down que vivía con su sobrina. La mujer ingresó a su habitación para despertarlo y darle el desayuno, pero al notar que no respondía alertó de inmediato a las autoridades policiales y sanitarias.

Efectivos de la Comisaría 16 y un equipo médico del Hospital Aldo Cantoni acudieron a la vivienda ubicada en la casa 8 de la manzana D. Los profesionales de la salud examinaron al hombre y constataron oficialmente que ya no tenía signos vitales, mientras los peritos judiciales inspeccionaban minuciosamente el lugar del hecho.

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima no tenía antecedentes de enfermedades previas y el cuerpo no presentaba ningún rastro de violencia o intoxicación. Ante la falta de un diagnóstico previo, ningún profesional firmó el certificado de defunción y se activó el protocolo correspondiente para esclarecer lo sucedido.

La ayudante fiscal Agostina Pérez, perteneciente a la UFI Delitos Especiales, ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue del Laboratorio Forense del Poder Judicial situado en el departamento Rivadavia. Allí se le practicará la autopsia médico-legal mientras la causa quedó caratulada preliminarmente como actuaciones por muerte sin asistencia médica.